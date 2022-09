¡Ironía! Sismo interrumpió una reunión sobre seguros contra terremotos (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por AP News

La legisladora Bettina Petzold-Maehr acababa de advertir que las posibilidades de que todos los ciudadanos de Liechtenstein se vieran afectados por un terremoto que sacudiera el país eran altas cuando el primer temblor pequeño se produjo poco antes de las 14:00 horas (12:00 GMT) del jueves.

Petzold-Maehr se rió y continuó hasta que se produjo el segundo terremoto, que sacudió visiblemente la habitación.

«Esto se está volviendo demasiado, nunca se sabe si habrá réplicas», dijo el orador Albert Frick, anunciando un receso de 15 minutos.

You couldn't make this up. An earthquake in Liechtenstein has interrupted a debate in Liechtenstein's state parliament about…earthquakes. #Erdbeben #Liechtenstein #earthquake pic.twitter.com/zzObnJ4598

— Piebe-Guido van den Berg (@TeamSuomi) September 1, 2022

