Irão, Trump e a alegria dos néscios

Entornointeligente.com /

Como acontece em qualquer cenário complexo, a mesma ação em momentos diferentes tem consequências imprevisíveis. E é por isso que o Médio Oriente, com muitos atores e alianças variáveis, é um cenário de alto risco. Quem não o sabia, aprendeu-o em 2003. A invasão do Iraque explica o nascimento do Daesh nas ruínas da guerra, o caos sírio, o crescimento do fundamentalismo islâmico e dos seus atentados, a vaga de refugiados e as suas consequências na Europa. Até as primaveras árabes e o seu desfecho fatal são incompreensíveis sem o momento em que alguém acreditou que se espalharia a democracia à bomba.

É por isso que sorri quando recebi um e-mail do “Observador”, em que José Manuel Fernandes prometia “ultrapassar as leituras em geral muito básicas feitas na imprensa portuguesa” sobre o Irão. Lembro-me quando o então diretor do “Público” deixou cair uma “lágrima furtiva” com a chegada dos tanques norte-americanos a Bagdade, que comparou ao 25 de Abril. Não sei se aguento tanta sofisticação outra vez.

Artigo Exclusivo para assinantes

No Expresso valorizamos o jornalismo livre e independente

É assinante? FAÇA LOGIN Assine e continue a ler

Comprou o Expresso?

Use o código de acesso presente na Revista E para continuar a ler

Use o Código

LINK ORIGINAL: expresso

Entornointeligente.com