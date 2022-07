Irão reaviva ameaça nuclear

Entornointeligente.com /

Ao 7º episódio do Desordem Mundial, falou-se de combate ao Estado Islâmico, da recente visita de Biden ao Médio Oriente e dos desafios do Partido Democrata nos EUA. Como tema principal, analisou-se o Irão e o seu programa nuclear. Por último, foram sugeridos vários livros. O episódio teve como convidado, Paulo Batista Ramos, professor convidado de Relações Internacionais pela Universidade do Minho, colunista da Sábado, e antigo oficial de informação do SIED.

Siga o podcast Desordem Mundial, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui , estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts .​​​

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com