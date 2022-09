Irán, un camino a la abstracción en Derechos Humanos y las formas del capitalismo en países comunistas y religiosos

Entornointeligente.com /

El Reloj del Tiempo

Los cuáqueros en Inglaterra eran más crudos que los calvinistas, de allí que poco entendían del mundo religioso y su idea central era la estructura del Estado y su dinamismo en la economía, teniendo como referencia el oro. Al verificar cuentas, los monarcas tenían que estar pendientes de Alemania, porque en sus ciudades se albergaba el futuro. Con anterioridad, las últimas décadas estaban cifradas por una izquierda que saboteaba todas las reglamentaciones del progreso en Europa y le tenían unas ganas a Berlín para derrotar a Francia en África.

Esto, se vio a plenitud en pleno Siglo XIX y luego XX, Al final, la apertura dada por Angela Merkel y los consejos a Pedro Sánchez derrumbaron los sueños de una Europa para los europeos.

. En tal sentido, los movimientos de izquierda, como un apéndice del capitalismo tienen como única función engañar a los pueblos, no hablemos de teorías e ideología, todo se resume en una lucha de contrarios

Es una situación forzosa la actual por los movimientos actuales de emancipación e Irán ha sido muy torpe en su relación diplomática con Venezuela y el cruce de sus tanqueros por el mediterráneo sin respetar los canónes internacionales que datan de los años 1528, 1846, 1923, 1935, 1958, 1963 y 1978. Hay que leer porque los Vikingos y Cristóbal Colon no bajaron a Las Indias a buscar botines con unos presos, ni muchos Simón Bolívar mando a la muerte a Sucre y Miranda como un arte de fondo. Simón, nuestro Libertador es un mantuano y sus padres fueron dueños de casi todo el Sur de España y Juana de Arco, en su rebeldía juvenil deseaba liberar Parí y el sur de la acción de los millonarios franceses que mantenían un esclavismo profundo, tal como hoy, los planes de Moscú han sido desviados y cambiados por la intromisión abrupta de los iraníes en América Latina, siendo un grupo mercenario y terrorista develado en sus propia tierra mediante la aplicación de una doctrina religiosa férrea.

Esos efectos de la dominación se observan en los grupos pentecostales, es observada hoy en la dominación de sus miembros hacia los hermanos humildes y visitantes, es como una competencia de protagonismo y control sin disciplina y muchas veces, se generan inconvenientes por los chismes y murmuraciones sin causal alguno, es un dinamismo igual aplicado por las tendencias de izquierda en el cosmos contemporáneo en un símil con las organizaciones de izquierda a nivel mundial.

En un alto porcentaje, por otro lado, Estados Unidos de Norteamérica viene sufriendo una arremetida de los movimientos migratorios estimulados por el Foro de Sao Paulo en Brasil, tengo los textos de aquellos discursos dados por Ignacio Lula Da Silva y Hugo Chávez Frías a favor de esa intromisión a países extraños al Socialismo- Comunismo y doblegar su capital de trabajo a la nada. En estos momentos, ante un presidente débil estadunidense, observamos el cerramiento del dólar en el mercado internacional y como los países denominados de izquierda, lo han tomado como su estándar. Un asunto bursátil y religioso muy bien preparado y, en Venezuela recordemos la reunión sostenida en Miraflores por el presidente Chávez y algunos pastores asalariados que firmaron acuerdos con el comunismo internacional. Dejando atrás la Fe en el evangelio y su cuerpo doctrinal.

Eduardo Galeano fue claro, «Las corporaciones conocen ya, por anteriores experiencias de integración, las ventajas de actuar como insiders en el desarrollo capitalista de otras comarcas». Prosigue, «No en vano el total de las ventas de las filiales norteamericanas diseminadas en el mundo es seis veces mayor que el valor de las exportaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. En América Latina, como en otras regiones, no rigen las incomodas leyes antitrusts de los EE. UU».

La caía del Foro de Sao Paulo por el mal manejo del discurso público a otras naciones

Está muy claro.

Las potencias, por el mal manejo del campo político y diplomático se encuentran en contradicciones, potencias que con sus argumentaciones dialéctica engañan, como dijo Galeano, a las villas, ciudadelas, comarcas, condados, urbanizaciones, parroquias y municipios. Ahora, los comunistas por cada renglón desean cobrar más de lo indicado al colocar al mercado una moneda artificial sin valor internacional, al igual que la ONAPRE para desgarrarle el dinero del bolsillo a cada trabajador que labora hasta doce horas diarias, eso es explotación comunista, porque los gringos pueden tener un jornal de doce horas a un salario fijo, pero los alimentos y vestimentas muy por debajo. Como es posible que unas botas de gomas- las tengo- cuestan en USA veinte bolívares en remate y cuarenta su costo salido de fábrica y acá en Venezuela 240 Bs o 30 dólares, esos bolichicos se la saben todas, ante un gobierno bolivariano inerte.

Pues, nada es accidentalmente corruptible, hay algo que provoca una homonimia en el individuo, si colocamos en un cargo a un género corruptible y en un similar a otro incorruptible, como el hombre y la mujer no son buenos, ninguno es bueno, el mal entrará en el incorruptible y se hará igual al otro, de allí viene la fiscalización.

Aunque los argumentos reflejen la unicidad. Dios, nos dio un solo principio que es la sabiduría, cuyas premisas son dadas por el discernimiento.

El capitalismo, se aprovecha de los espacios vacíos dejados por la humanidad, estas áreas son cercadas por elementos armados y nadie puede entrar en sus formas y estructuras. Son procesos de mercados y políticos que se abren para interferir los mecanismos de trabajo y de evasión de minerales, en el caso venezolano. Cuba, China e Irán se alimentan como parásitos de nuestras riquezas. En esto, Nicaragua es un ejemplo, Daniel Ortega mete mano dura porque los norteamericanos no respetaron sus opciones de mercado y divisas, me recuerdo que Chávez importó lácteos, café y carne de Nicaragua, era de los mejores al igual el café, teniendo presente la tierra donde se cultiva. En Venezuela nos venden el peor café y chocolate a precio de comunidad, cuando somos productores, , por estos, los militares no puede estar en granjas y sembradíos como fortalezas, su poder esta en los cuarteles y, ¿ Que sucedió en Rusia?, engañaron a Putin de una manera terrible y a pesar del confort de sus vidas, pues duraba todo el año, no renovaron la tecnología para sus blindados que datan de la II Guerra Mundial, no hay, ni hubo creatividad, Analizando los campos agrícolas en los poblados rurales de Rusia, un buen porcentaje están en manos de colonos extranjeros y la tecnología agrícola ha mejorado, tanto en tierra como en el ganado. Hay una razón los generales engañaron a Putin y los blindados están estacionados en plena vía pública, chatarras de combate y de ingresar la OTAN, los bombarderos vampiros arrasarían con la única fuerza que tiene Putin, los blindados obsoletos, porque se quedo sin soldados y metralletas.

Es triste, lo dicho por el Foro de Sao Paulo. Un error en los discursos de Lula y Chávez, un asunto netamente emocional y compulsivo. En lo particular, Daniel Ortega tiene mi aval, como lo tuvo Rómulo Betancourt en su momento, son apreciaciones logísticas de cuarta dimensión en una guerra simétrica.

Todo, es claro.

La libertad, exige un violento oxígeno, nos esperan ciclos profundos de cambios y se acelera la politización mediante una serie de reformas en el campo de la política económica nacionalista, es un largo proceso que fue cortado en 1964 y en 1974, cuando se erigió la voz de Carlos Andrés Pérez a nombre de los pueblos oprimidos junto a Brasil, pero su discurso vino desfasado por las personas que le rodeaban y dirigentes internacionales que le sembraron una discordia agravante, pero, tenemos, un informe claro y en impreso, el V Plan de La Nación. Los que destruyeron su imagen, ahora, en un plan vergonzante que deconstruye el país, son los mismos en la imagen de sus hijos, hablo del G4 y afines, donde el presidente Maduro guarda silencio ante sus delitos y no los detiene, obviando que toda la carga de sus actos, están sobre él y esos amigos se retirarán, incluso, los que se dicen socialistas y no lo son, simplemente son mercaderes y tuvieron la oportunidad de conocerle o jugar chapitas en las calles de Caracas, cuando una mayoría de venezolanos estudiaban en las distintas universidades del Estado Bolivariano, pero, la mayoría ya ocupan altos cargos en la administración sanitaria y pública de países en el exterior.

-* Escrito por Emiro Vera Suárez , Profesor en Ciencias Políticas. Orientador Escolar y Filósofo. Especialista en Semántica del Lenguaje jurídico. Escritor. Miembro activo de la Asociación de Escritores del Estado Carabobo. AESCA. Trabajo en los diarios Espectador, Tribuna Popular de Puerto Cabello, y La Calle como coordinador de cultura. ex columnista del Aragüeño

Rusia en una encrucijada con relación a las plataformas del Sur y manejo de energía

