Irán reafirma voluntad de enfrentar la crisis energética global

Entornointeligente.com /

El canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, manifestó este miércoles la voluntad de Teherán de fortalecer la cooperación internacional en pos de la recuperación energética durante su intervención en la cumbre del D-8.

LEA TAMBIÉN:

Irán condiciona cooperación nuclear a reactivar acuerdo

En este sentido, el titular de la diplomacia persa afirmó que su país «está preparado para ayudar a la comunidad internacional a hacer frente a la crisis energética y a las amenazas relacionadas con la inseguridad alimentaria».

A partir de ello, Amir Abdolahian resaltó Irán cuenta con una conectividad «ejemplar», la posición de tránsito al servicio de los mercados y la posesión de fuentes de energía para «contribuir con acciones destinadas a garantizar la seguridad del suministro energético».

FM AmirAbdollahian: Economic Diplomacy and deepening ties with neighboring and Muslim countries are two of the priorities of the Islamic Republic of Iran’s Foreign Policy. https://t.co/KpSMmz6EXw

— Iran Foreign Ministry ���� (@IRIMFA_EN) July 27, 2022 A su vez, el alto diplomático iraní destacó que Teherán ha apoyado históricamente los esfuerzos de los países en desarrollo para «generar un sistema económico internacional eficiente y lograr un desarrollo y crecimiento económico y el bienestar de los pueblos».

En consonancia, el canciller apuntó que la cooperación internacional de Irán se basa en la iniciativa del presidente persa, Ebrahim Raisi, denominada como «Gas para la Recuperación Económica Global tras la Covid-19».

با برادرانم وزرای خارجه کویت، امارات ،قطر ، عمان و پیشتر عراق گفتگو کردم. رايزني در مسائل منطقه ای و بین المللی و بررسی راهکارهای توسعه روابط از الزامات سیاست همسایگی است. ما به همکاری های فیمابین با همسایگان شتاب خواهیم داد. بیگانگان نمی توانند مانع از روند همکاری منطقه ای شوند.

— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) July 26, 2022 De igual forma, Amir Abdolahian afirmó que la diplomacia económica y la consolidación de las relaciones con los países de la región «se encuentran entre las prioridades de la política exterior de la República Islámica de Irán».

El ministro iraní ratificó su compromiso con la paz, la estabilidad y el desarrollo en el marco de la vigésima sesión del Consejo de Ministros de la Organización para la Cooperación Económica de ocho Países Islámicos en Vías de Desarrollo (D-8).

La organización creada en junio de 1997 integra a Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Malasia, Nigeria, Pakistán y Turquía celebra la presente edición de manera virtual en Daca, capital de Bangladesh.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com