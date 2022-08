Irán llama a las partes de diálogo en Viena a mostrar seriedad

Entornointeligente.com /

La República Islámica siempre ha hecho hincapié en que lo primordial en las pláticas de Viena es el levantamiento efectivo de las sanciones impuestas por EE.UU.

El Gobierno de Irán exhortó este lunes a las naciones participantes en los diálogos en Viena a mostrar su seriedad y voluntad para llegar al texto final para la reactivación del Acuerdo Nuclear (PIAC, siglas en inglés).

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, recalcó la posición decidida adaptada por su país para lograr el desarrollo de un Acuerdo en la capital austriaca, sede de la ronda de conversaciones orientadas a eliminar las sanciones antiraníes y revitalizar el PIAC.

Asimismo, el canciller iraní precisó al jefe de la Diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, que su Gobierno ha ofrecido sus ideas constructivas para la resolución de los asuntos pendientes.

— Iran Foreign Ministry ���� (@IRIMFA_EN) August 8, 2022 «Se le han transmitido los puntos de vista y consideraciones de la República Islámica de Irán sobre las ideas ofrecidas por el coordinador de la UE para negociaciones nucleares, Enrique Mora, y se espera que todas las partes del convenio muestren determinación y seriedad para lograr el texto final del acuerdo», señaló el ente.

Abdolahian añadió que la delegación iraní espera que el pacto sea concebido sin la adopción de posiciones no constructivas, especialmente por parte de Estados Unidos (EE.UU.), país que participa en las pláticas de forma indirecta tras su retirada unilateral del PIAC en 2018.

Vale precisar que, el Gobierno de iraní ha reiterado en varias ocasiones que cualquier acuerdo final debe cumplir con los derechos e intereses de la nación, así como garantizar la eliminación sostenible y efectiva de las sanciones impuestas.

