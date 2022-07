Irán: indecisión de EE.UU. es obstáculo para acuerdo nuclear

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán recalcó este viernes que la postura indecisa de Estados Unidos (EE.UU) representa el principal obstáculo para la reactivación del Acuerdo Nuclear de 2015.

«La falsa dicotomía entre el Acuerdo Nuclear (del cual Irán, a diferencia de EE.UU., sigue siendo parte) y las buenas relaciones entre Irán y sus vecinos, incluido Rusia, no oculta el hecho de que la indecisión del desleal EE.UU. es el principal obstáculo para un acuerdo», precisó el portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Kanaani, a través de la red social Twitter.

La declaración del funcionario surge tras el comentario del secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, quien afirmó el pasado 20 de julio que mantener la cooperación con Rusia es una «idea realmente mala», luego de acusar a Irán de supuestamente planear darle drones a Moscú ante la operación militar en Ucrania.

False dichotomy btwn JCPOA (of which Iran, unlike US, remains a party) & good ties btwn Iran & its neighbors, inc. Russia, doesn’t hide the fact that indecision of the unfaithful US is the main hurdle for a deal.

Our neighborly policy is not contingent on JCPOA or US permission.

— Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) July 22, 2022 Kanaani indicó que la política de buena vecindad del Gobierno iraní no depende del Acuerdo Nuclear «ni del permiso de Estados Unidos».

Asimismo, añadió que los lazos de cooperación con Rusia son previos al inicio de la operación militar especial en Ucrania, ocurrido el pasado 24 de febrero.

El Gobierno de Irán ha reiterado en varias ocasiones su compromiso con la reactivación del Acuerdo Nuclear, instando a EE.UU. a eliminar las medidas coercitivas impuestas contra la nación.

