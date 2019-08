Irán incauta un petrolero extranjero en el golfo Pérsico

Entornointeligente.com /

El Cairo, 4 Ago (Sputnik).- Irán apresó en el golfo Pérsico un petrolero extranjero que transportaba supuestamente un cargamento de contrabando a «países árabes», reportó este domingo el canal Press TV citando al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

«Las fuerzas navales del IRGC se han apoderado de un petrolero extranjero en el golfo Pérsico que estaba contrabandeando combustible para algunos países árabes», informó Press TV.

#Iran confiscates foreign oil tanker in Persian Gulf smuggling fuel to some Arab states #OilTanker #PersianGulf #Breaking pic.twitter.com/Ztq7XLJN8m

— Press TV (@PressTV) 4 de agosto de 2019

El barco, cuyo nombre, bandera y destino no han trascendido aún, navegaba con 700.000 litros de combustible y una tripulación de 7 personas , según este medio.​

#IRGC : Tanker seized in #PersianGulf for smuggling fuel https://t.co/TGiwIrSz2l pic.twitter.com/1UEdATWs4n

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) 4 de agosto de 2019

El 19 de julio, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán informó de la detención del petrolero Stena Impero en el estrecho de Ormuz, por la supuesta violación de las normas internacionales. A bordo del buque, que navegaba bajo bandera británica, iban 23 tripulantes, entre ellos tres ciudadanos rusos, así como nacionales de la India, Letonia y Filipinas. (Sputnik)

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com