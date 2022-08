Irán denuncia en la ONU amenazas militares por parte de Israel

Entornointeligente.com /

El representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas, Mayid Tajt Ravanchi, condenó este martes las últimas declaraciones amenazantes contra la nación árabe por parte del jefe del consejo de seguridad nacional de Israel, Eyal Holata.

En este sentido, el diplomático censuró enérgicamente al funcionario israelí, en dos cartas oficiales enviadas al secretario general de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y al presidente rotatorio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), Zhang Jun, respectivamente.

De acuerdo con el ente la actitud de Holata constituyen una violación del derecho internacional y la Carta de la ONU; así como un reconocimiento de la responsabilidad del régimen israelí por los crímenes terroristas contra científico e instalaciones nucleares civiles iraníes.

. @IRIMFA_SPOX has reacted to some new unilateral sanctions imposed by the US on trade with Iran and said the White House’s addiction to sanctions and its use of them as a tool is a symbol of Washington’s arrogant system. https://t.co/cWTDoJ0XXB pic.twitter.com/AS8u6PchYX

— Iran Foreign Ministry ���� (@IRIMFA_EN) August 2, 2022 «También prueba el hecho de que el régimen israelí es responsable de tales actos criminales y terroristas; y que debe rendir cuentas y aceptar todas las posibles consecuencias de tales crímenes», señaló Tajt Ravanchi.

Vale precisar que el pasado 14 de julio, la autoridad israelí Holata , señaló que su gobierno actuará de forma independiente contra la República Islámica de Irán, independientemente de la opinión de Washington sobre este tema.

Ante dichas amenazas, Irán exhortó al Consejo de Seguridad a cumplir con sus obligaciones estatutarias sobre la paz y la seguridad internacionales, además de condenar las políticas belicistas y las actividades maliciosas del régimen israelí.

