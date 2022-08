Irán controlará «desde el primer día» satélite lanzado por Rusia

Entornointeligente.com /

Teherán afirmó este domingo que controlará «desde el primer día» un satélite que Rusia pondrá en órbita el martes, rechazando informaciones de prensa que aseguran que el aparato será utilizado antes por Moscú en la guerra en Ucrania.

El satélite Khayyam encargado por la República Islámica se lanzará el 9 de agosto desde el cosmódromo (ruso) de Baikonur en Kazajistán, informó el pasado miércoles la agencia espacial rusa (Roscosmos).

«Todas las órdenes vinculadas al control y la operatividad del satélite serán emitidas desde el primer día e inmediatamente después del lanzamiento por expertos iraníes del ministerio de Comunicaciones iraní», precisó el domingo la agencia espacial iraní en un comunicado.

El jueves, el diario estadounidense The Washington Post había afirmado que Rusia «pretende utilizar el satélite durante varios meses» en la guerra en Ucrania antes de ceder el control del dispositivo a Irán.

Citando a fuentes anónimas de inteligencia occidentales, el medio asegura que el satélite dotará a Irán de «capacidades sin precedentes, especialmente de vigilancia casi ininterrumpida de infraestructuras sensibles en Israel y el Golfo», pero solo después de que Moscú lo use para «aumentar su vigilancia sobre objetivos militares» en el conflicto en Ucrania.

Según la agencia espacial iraní, se trata de acusaciones «falsas», ya que «ningún tercer país puede acceder a los datos» enviados por el satélite, que emplea un «algoritmo de cifrado».

El satélite, bautizado en honor al erudito persa de los siglos XI-XII Omar Khayyam, tiene por objetivo «monitorear las fronteras del país», mejorar la productividad agrícola y vigilar los recursos hídricos y los desastres naturales, según la agencia iraní

En junio de 2021, Putin negó informaciones del Washington Post afirmando que Rusia proveería a Irán con un sofisticado satélite para mejorar su capacidad de espionaje.

A Estados Unidos y las potencias occidentales les preocupa que programa espacial iraní esté destinado a fines militares, pero Teherán insiste en que sus actividades aeroespaciales son pacíficas y acordes con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

