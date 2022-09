Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Adeus à rainha Rock in Rio Ex-chefe da polícia preso Cantora espancada Irmão diz que apoiador de Lula assassinado por bolsonarista era 'alegre, tranquilo e brincalhão': 'Ele não era fanático' Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, foi morto por colega de trabalho com 15 facadas e um golpe de facão. Justiça decretou prisão preventiva. Por Pedro Mathias e Mariana Mouro, g1 MT

09/09/2022 17h35 Atualizado 09/09/2022

1 de 3 Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos esfaqueou e matou Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, por uma discussão política — Foto: Reprodução Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos esfaqueou e matou Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, por uma discussão política — Foto: Reprodução

Alegre, tranquilo e brincalhão, assim descreveu Paulo Cardoso, o irmão Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, assassinado durante uma discussão por questões políticas . Ele era apoiador do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O autor do crime, Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, é apoiador do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

«Ele não era fanático [por política]. Pelo que entendo, fazenda não tem assunto e a mente fica privada. Às vezes, foi trocar ideia com a pessoa errada e deu no que deu», disse ao g1 .

O sepultamento foi realizado às 9h Santana do Araguaia (PA) , horário local e, segundo o irmão, foi acompanhado apenas pela família e alguns conhecidos.

«Quando soube do caso, pensei apenas em pegar o corpo, velar. Não pensei em mais nada», contou.

Benedito o mais novo de cinco irmãos e «era mais o PT, o Lula», segundo o irmão. Porém, nunca foi filiado a partido ou concorrido a um cargo em eleição.

2 de 3 Rafael Silva de Oliveira matou colega de trabalho durante discussão política. — Foto: Cedida Rafael Silva de Oliveira matou colega de trabalho durante discussão política. — Foto: Cedida

O crime

O crime aconteceu em uma chácara em Agrovila, zona rural de Confresa , cidade a 1.160 km da capital Cuiabá. Segundo o delegado responsável pelo caso, Victor Oliveira, os dois homens trabalhavam juntos no corte de lenha em uma propriedade e, na noite de 7 de setembro, começaram a discutir sobre política.

«O que levou ao crime foi a opinião política divergente. A vítima estava defendendo o Lula e o autor defendendo o Bolsonaro», disse o delegado.

Segundo a Polícia Civil, Benedito deu um soco no rosto de Rafael e, em seguida, pegou uma faca. O autor do crime, então, partiu para cima da vítima e tomou para si a arma branca.

3 de 3 O crime aconteceu em uma chácara em Agrovila, zona rural de Confresa, cidade a 1.160 km da capital Cuiabá. — Foto: Policia Civil O crime aconteceu em uma chácara em Agrovila, zona rural de Confresa, cidade a 1.160 km da capital Cuiabá. — Foto: Policia Civil

Ainda conforme a versão apresentada pelo delegado, Benedito teria corrido e Rafael o perseguiu e começou a golpeá-lo pelas costas. A vítima teria ficado caída no chão e o autor, aproveitado para acertá-la com golpes no olho, pescoço e testa. Segundo o delegado, o autor disse que foram ao menos 15 golpes .

De acordo com o delegado, Rafael foi até um barracão pegar um machado, foi até Benedito, que ainda estava vivo, e o acertou no pescoço, na tentativa de decapitá-lo.

O autor escondeu as armas do crime e foi andando até a cidade de Confresa, chegou ao hospital e solicitou atendimento médico, pois estava com um corte na mão e outro na testa. Ele alegou que tinha sido vítima de uma tentativa de roubo.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento e confessou o crime. O suspeito foi preso em flagrante por homicídio qualificado, por motivo fútil e motivo cruel e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.

Os policiais encontraram a faca e o machado e outros elementos que apontavam para o suspeito no local do crime.

Homem que apoiava Bolsonaro mata defensor de Lula em discussão sobre política em MT, diz p

Decisão

Na decisão para a prisão preventiva do autor, o juiz Carlos Eduardo Pinho Bezerra Mendes, da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte, disse que «a intolerância não deve e não será admitida, sob pena de regredirmos aos tempos de barbárie», afirmou.

Ainda conforme o juiz, a nossa sociedade se baseia em uma Estado Democrático de Direito, no qual o pluralismo político é um dos seus princípios fundamentais, isso torna mais reprovável a conduta de Rafael.

Morte de petista no Paraná

Em 9 de julho, o petista Marcelo Aloizio de Arruda , de 50 anos e pai de quatro filhos, foi morto a tiros por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Jorge José da Rocha Guaranho , em Foz do Iguaçu (PR).

Arruda comemorava o seu aniversário com temática do PT em uma associação esportiva da cidade, quando Guaranho entrou com seu carro no local gritando «Aqui é Bolsonaro». Após discussão, o bolsonarista baleou Arruda, que morreu após ser socorrido.

A Polícia Civil do Paraná concluiu inquérito e não houve motivação política para o crime e o indiciou por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e causar perigo comum. Em 10 de agosto, Guaranho recebeu alta hospitalar e posteriormente foi preso e levado para penitenciária de São José dos Pinhais.

Fiel foi baleado por PM durante briga por política

Em Goiânia, um policial militar atirou em um homem depois de discussão política dentro de uma igreja da Congregação Cristã no Brasil, no dia 31 de agosto.

Segundo familiares de Davi Augusto de Souza, ele questionou o fato de a igreja distribuir um texto para os fiéis não votarem em candidatos que atuam pela «desconstrução das famílias».

Após discussão, o PM Vitor da Silva Lopes o atingiu com o tiro na perna. O policial alegou que foi atacado por Davi e seus familiares e teria atirado na perna do homem para se defender.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com