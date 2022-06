Irlanda del Norte – Espaáa: La sub 21 busca la perfección

Entornointeligente.com /

C on los partidos ante Rusia anulados por la invasión del país ruso a Ucrania , Espaáa tendrá la oportunidad de cerrar la fase de clasificación para el próximo Europeo por victorias. Con la clasificación para la cita del próximo aáo en Rumania y Georgia en el bolsillo, el equipo que dirige Luis de la Fuente busca ahora el pleno de triunfos. El seleccionador riojano se lo ha propuesto como objetivo y por ello no está dispuesto a permitir relajación alguna entre su plantilla.

Sin la presencia de dos piezas clave como son Turrientes y Sergio Gómez , en La Rojita deberán tirar del carro veteranos como Vencedor, Rodri, Bryan Gil o Abel Ruiz en la zona de ataque.

Con novedades en varias líneas por lesión, hay jugadores que se juegan su futuro en el equipo.

