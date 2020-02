Iris Varela: “No basta la pena máxima para Guaidó”

Entornointeligente.com /

La ministra de Servicios Penitenciarios de Maduro, Iris Varela, pidió un “castigo ejemplar” para Juan Guaidó, además, considera que debe cumplir pena máxima o una mayor de cárcel “por pedir sanciones contra la Patria”.

Dijo que el líder de la oposición, quien acaba de culminar una exitosa gira por Europa, Canadá y Estados Unidos, era “un perro muerto y nosotros no vamos a patear a un perro muerto”.

“Lo que él ha hecho amerita un castigo ejemplar, no solo para él sino para quienes lo han acompañado, no puede quedar impune un delito tan grave como pedir sanciones y que a través de esa petición aquí no se puedan pedir medicinas ni podamos tener acceso a ciertas cosas básicas”, dijo durante una entrevista en VTV.

Adelantó que pedirá a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente aumentar la pena máxima de cárcel a través de una “Ley Constitucional”.

“Nosotros proponemos que 30 años no bastan, aquí hay una Constituyente y perfectamente se podría decidir en una Ley Constitucional que ese señor, además de los 30 años, sea extraditado de la República, eso si, nosotros no quisiéramos aumentar la pena máxima en nuestro país. Que se vaya para Estados Unidos, se lo regalamos, este país no merece a indignos venezolanos que pertenecen a la banda paramilitar Los Rastrojos”, aseveró.

