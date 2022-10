Iraola: «Es una victoria fundamental, pero es pronto para mirar la clasificación»

Entornointeligente.com /

E l Rayo Vallecano se impuso de forma agónica al Elche, gracias a un gol de Unai López en la jugada del duelo. Tras el choque, Andoni Iraola analizó en sala de prensa el partido de los suyos, la importancia de los tres puntos o el hecho de que Sergio Camello y Unai López consiguieran redimirse con sendos goles.

Balance del partido: «Hemos empezado bien el partido, jugando una buena primera media hora. Teníamos ritmo, cierta paciencia a la hora de atacar, generando situaciones y, sobre todo, no permitiendo prácticamente acercamientos. En el primer córner, nos han marcado el gol y nos hemos encontrado con el escenario que no queríamos. El hecho de haber mantenido la misma idea de juego y empatar antes del descanso ha sido fundamental. En la segunda parte, el Elche se ha soltado, pero los jugadores que han entrado de refresco nos han dado otro impulso para conseguir la victoria».

Camello y Unai López: «Contento por ellos. Parece que cuando metes, tienes el premio. Les pedimos mucho más que el gol, también a Camello y a todos los delanteros. Sabemos que tiene gol, de hecho, el otro día le anularon dos. Unai ha mostrado una de sus mejores armas con el disparo de larga distancia. Tanto él como Pathé son jugadores que nos podían ayudar en eso. Nos estaba costando cerrar sus transiciones por el medio. Con el gol de Unai, nos llevamos los tres puntos, que son fundamentales».

Ganar en el descuento: «Cuando ganas, siempre sabe muy bien. En El Sadar, nos tocó perder en estas mismas condiciones en los últimos dos aáos. Estaba el partido peligroso, en alguna ocasión le he llegado a decir a Lejeune que a dónde iba. Queríamos ganar el partido, pero atrás estábamos asumiendo ciertos riesgos. Esta vez nos ha salido cara, pero sobre todo creo que es premio a la insistencia del equipo».

Planteamiento: «El peligro cuando tienes el balón tanto tiempo es que no veas el peligro en tu portería y cojas posiciones demasiado altas en el campo. Al final, que los laterales suban demasiado o Comesaáa coja demasiadas espaldas suyas podía ser peligroso porque cada pérdida nuestra, nos iba a costar caro. Con el marcador en contra, es todavía más complicado el tener esa paciencia. Ha habido momentos en los que no la hemos tenido y ha estado cerca de costarnos caro».

Protestas al árbitro: «Ha estado muy bien. Me ha explicado sus razones por las que no había aáadido nada en la primera parte, después de haber avisado a su portero en varias ocasiones para que no se demorase tanto. Lo ha considerado así, pero luego en la segunda parte le ha amonestado. Agradezco que me haya dado su punto de vista».

Jugar los lunes: «Es un horario que no nos gusta, ni a los aficionados ni a los jugadores porque juegas después de todos los demás. Me alegro por todos los aficionados que se han acercado y se han quedado hasta el minuto 95. Es un premio merecido, pero es lo que hablábamos de priorizar al espectador de la tele o al que viene al estadio».

Clasificación: «Todavía llevamos muy pocas jornadas para hablar de ventajas o desventajas. Veníamos de dos partidos con buenas sensaciones e incluso en Bilbao, donde cometimos errores en defensa, estuvimos muy bien con el balón. La línea del equipo es buena. Ahora, nos tocan muchos partidos en pocos días. Esta va a ser una semana muy corta, con tres días menos de descanso que el Almería. Vamos a ver cómo recuperan los jugadores para seguir en esta buena línea».

Estado del césped: «Estoy contento. Me gusta más el césped de invierno, tiene más calidad y es más fino. El césped de verano es bermuda, más corto y el balón no rueda tanto. Estaba un pelín tierno, pero con el tiempo irá cogiendo mejores sensaciones. Confío en que nos aguante más que el aáo pasado».

