Iraníes que viajaban en avión venezolano pueden abandonar Argentina

El juez federal argentino, Federico Villena, rechazó este domingo 12 de junio el hábeas corpus que el abogado Rafael Resnick Brenner había presentado a favor de los cinco tripulantes iraníes que llegaron al aeropuerto de Ezeiza en un avión venezolano de manera sospechosa y ordenó que se abra una nueva investigación judicial sobre el episodio. El juez consideró que no existían restricciones amenazas ni restricciones a la libertad de los iraníes, reporta el diario El Clarín.

Así, los cinco tripulantes de la empresa Emtrasur con bandera venezolana pueden salir del país aunque no podrán hacerlo en el avión Boeing 747 en el que llegaron. En la resolución el magistrados sostuvo, en base a lo que informó Migraciones, que «si los tripulantes de nacionalidad iraní se presentaren ante la DNM (Dirección Nacional de Migraciones) haciendo saber que se irán del país, los pasaportes les serán entregados en forma inmediata y concomitante al egreso del territorio nacional».

También puede leer: Oposición argentina lleva a la justicia el caso del avión venezolano-iraní En los hechos, según el juez, no tienen impedimentos para salir de la Argentina y por eso rechazó el hábeas corpus. En el caso de los tripulantes venezolanos lo declaró abstracto ya que no se les retuvo la documentación por ser miembros del Mercosur y no necesitar visado.

Los cinco iraníes llegaron a la Argentina en el Boeing 747 de la empresa Embratur junto a otros 11 venezolanos. Llegó el 6 de junio desde México y aterrizó en Córdoba. Más tarde fue a Buenos Aires. El 8 de junio intentó volar a Uruguay pero le denegaron el aterrizaje y tras volar en círculos por el Río de La Plata volvió a Ezeiza.

También puede leer: Argentina inmovilizó avión venezolano sancionado El problema hoy para los iraníes es que no pueden irse en el avión en el que llegaron ya que no tiene combustible y ninguna empresa -hasta ahora- se animó a cargarle. De hecho, YPF y Shell se negaron a venderle combustible por las alertas internacionales que saltaron tras conocerse el vínculo de Mahan Air con los Quds.

Fuente: Clarín .

