Irad Ortiz se consagró campeón del meeting de Saratoga

El meeting de Saratoga llegó a su final ayer cinco de septiembre de 2022, dejó grandes emociones en todo sentido. El mejor látigo fue el puertorriqueño Irad Ortiz Jr.

Irad Ortiz, Jr. y Chad Brown conquistaron el título en el meeting 2022 de Saratoga, que culminó este lunes 5 de septiembre.

El jockey boricua conquistó su cuarto título, con 55 victorias, mientras el trainer de 43 años, con 42 triunfos, logró su quinto campeonato. pic.twitter.com/FLMly81UFu

El boricua logró ingresar al recinto de ganadores en 55 oportunidades, 15 de ventaja sobre Flavien Prat. Ortiz también fue el jockey que más dinero produjo con un total $7.206.666.

Irad recupera el titulo que ganó en 2020, pues en la temporada pasada el panameño Luis Sáez fue el mejor del circuito de Nueva York. Irad gana su cuarto titulo en Saratoga, pues también fue el más ganador en 2015 y 2018.

Javier Castellano terminó séptimo. El venezolano fue el jockey que más dinero dio a los apostadores, pues sus triunfos fueron con ejemplares que abonaron excelente dividendo.

Saratoga Jockeys

Javier Castellano @jjcjockey hangs on barely to capture the Top Jockey for Win bettors at the concluded meet over Flavien Prat.

Three riders in triple digits (Any score 90+ shows a positive ROI). pic.twitter.com/rTrOibf12j

Javier logró ingresar al recinto de ganadores un total de 26 veces, el doble de victorias de las que alcanzó en la temporada 2021.

