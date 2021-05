IPYS: persecución, detención y abuso a la prensa venezolana en lo que va de año

Entornointeligente.com / Entre los casos más reconocidos, está el cese de operaciones de Venezolanos por la Información (VPI TV) el 11 de enero pasado por órdenes de Conatel, el cierre de la emisora Selecta 102.7 en el estado Zulia y las restricciones a Radio Rumbos el 20 de abril

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) denunció que hubo 84 casos de limitaciones informativas a medios de comunicación y periodistas en los primeros cuatros meses de 2021.

Entre las acciones más graves, IPYS registró: «patrones de persecución y detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; los procesos civiles y penales y el uso abusivo del poder estatal».

Según las cifras que maneja la organización, entre los afectados están: «36 hombres y 17 mujeres; 40 medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil»; y afirmó que «los actores estatales y los simpatizantes oficialistas fueron los principales victimarios».

Cierre de medios Entre los casos más reconocidos, está el cese de operaciones de Venezolanos por la Información (VPI TV) el 11 de enero pasado por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) luego de realizar una operación conjunta con el Seniat. A este medio de comunicación online le incautaron sus equipos y clausuraron sus sedes por prohibiciones relacionadas con «la creación y difusión de contenidos audiovisuales dentro de Venezuela».

También está el cierre de la emisora Selecta 102.7 , ubicada en el estado Zulia, cuya sede fue atacada por colectivos simpatizantes con el Gobierno de Nicolás Maduro tras invitar a diputados de la oposición venezolana en marzo pasado.

Sobre estos y otros hechos que cercenan la libertad de expresión , IPYS consideró: «El ejercicio libre del periodismo en Venezuela se ha convertido en un anhelo para los trabajadores de la prensa y los medios de comunicación ante las constantes restricciones contra los derechos informativos que se evidencian en el país».

Nada más en 2020, IPYS recogió para su informe El virus de la censura 374 casos y un total de 636 violaciones a la libre expresión e información. Daniela Alvarado, periodista investigadora de esta organización, puntualizó además hechos de violencia que generaron detenciones arbitrarias a 62 trabajadores de la prensa.

El resto del mundo también sufre ataques Para conmemorar este día, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la “Prohibición Khashoggi” que busca disuadir comportamientos amenazantes contra los medios; y también presentó informes sobre derechos humanos que documentan decenas de casos de trabajadores de medios que han sido hostigados, atacados o incluso asesinados por su trabajo en sus países.

Sobre esto, las autoridades estadounidenses señalaron: «Lamentablemente, la pandemia ha ofrecido un pretexto para que gobiernos represivos intensifiquen la presión sobre los medios independientes. Es exactamente en ese tipo de ambiente hostil que el ejercicio de la libertad de expresión, sobre todo por parte de miembros de la prensa, se vuelve incluso más crucial para alertar al público acerca de abusos y hechos de corrupción; así como para contrarrestar la información incorrecta y la desinformación y sus peligrosos efectos. Instamos a todos los gobiernos a garantizar la seguridad a los medios de comunicación y proteger la posibilidad de los periodistas de llevar adelante su trabajo sin temor a sufrir violencia, amenazas o detención injusta».

Lea también: Venezuela, el país que quedó sin periódicos

Esta palabras van en concordancia con las cifras que registró el Comité para la Protección de los Periodistas ( Committee to Protect Journalists , CPJ) en 2020, año en el que contabilizó el mayor número de casos de encarcelamiento de periodistas, específicamente en: la República Popular China, Turquía y Egipto. Aunque CPJ no mencionó a Venezuela, el país no estuvo exento según Alvarado: «Vimos desinformación y opacidad, si a eso le sumamos la pandemia, tenemos que la libertad de expresión e información se vio notablemente deteriorada por la violencia; las limitaciones a la información pública y procesos judiciales a trabajadores de la prensa”.

Apoyo y protección Para incentivar a los gobiernos a tomar decisiones más libres, el Departamento de Estado invitó a los gobiernos «a investigar y reclamar justicia por todos los delitos contra periodistas y trabajadores de medios». Y la UNESCO, institución que decretó este día cada 3 de mayo, propuso el tema “la información como bien público” como tópico principal para su Conferencia Internacional 2021 con la finalidad justamente de resaltar la idea de que informar e informarse es un derecho global.

