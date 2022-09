IPS y dos médicas son condenados a indemnizar a niña que quedó ciega

Entornointeligente.com /

A través de un video compartido, el gobernador del departamento de Guairá, Juan Carlos Vera Báez (ANR HC), denuncia que recibió una llamada de parte del Poder Ejecutivo en la que se le solicita abandonar su cargo y entregar al presidente de la Junta Departamental Juan Rojas (PLRA) mientras dura el tratamiento de su destitución en la Cámara de Diputados.

«Es inconstitucional, es contra la Ley y no vamos a permitir. Yo voy a estar en mi despacho y llamo a la gente a que nos apoye», expresó.

En el video compartido también hizo responsable al ministro del Interior, Federico González y al presidente de la República, Mario Abdo Benítez , de lo que pueda acontecer.

«Les hago responsable de mi integridad física. Si algo me llega a pasar, ustedes serán los responsables, porque vivo no me sacarán de este lugar», manifestó Vera Báez.

Culminó intervención de Gobernación Los 90 días de intervención a la Gobernación del Guairá culminaron el sábado pasado y este lunes el Gobernador colorado cartista Juan Carlos Vera Báez, con una importante cantidad de funcionarios afines y en medio de incidentes, tomaron posesión del despacho gubernamental tras prácticamente «rajar» a los interventores que se encontraban en su interior por varias horas realizando el corte administrativo . De esta forma, Vera alega que nuevamente asume su cargo como ejecutivo departamental, pero aún no hay documentos o alguna resolución que lo acredite.

«Por ahora lo importante es estar de acuerdo o no con ese corte administrativo para que uno pueda estampar su firma. Ahora creo que fueron ya a la escribanía y, de ahí, tiene que salir a traer los documentos. Constitucionalmente la conducción se debe entregar de vuelta al gobernador electo», sostuvo Vera Báez.

«Sigo siendo ordenador de gastos» Al respecto, el interventor Pablo Vera Insaurralde , indicó que si bien realizó el corte administrativo. Aclaró que no entregó la administración de la Gobernación del Guairá a nadie.

«No le dejo a Juan Rojas (presidente de la Junta) ni a Juan Carlos Vera, el corte hago por escribanía. Protocolizo todo y llevo eso a la Cámara de Diputados donde doy entrada. Yo lo que haré es dar entrega del corte a ambos , pero no les doy la administración. Hasta tanto la Cámara de Diputados no resuelva nada, Juan Carlos Vera no va a poder sentarse en el sillón de gobernador, hasta tanto yo no le entregue la administración, si él hace cualquier acto administrativo es nulo», anunció el interventor.

Denuncia violencia Los interventores estuvieron por varias horas encerrados dentro del despacho de la institución debido a que no podían salir por la manifestación de los funcionarios.

«Él (Vera) no ocupó su despacho , él atropelló, nos amenazó, rompió nuestro vehículo , rompió todas las puertas, nos amedrentó una turba. Eso ocurrió y está todo en el acta policial, sobre eso vamos a accionar penalmente, no había absolutamente ninguna garantía hacia nuestra persona. Yo sigo siendo el ordenador de gastos hasta tanto le Poder Ejecutivo o la Cámara resuelva lo contrario , hasta tanto todo lo que Juan Carlos haga es ilegal, su estadía dentro de la Gobernación es ilegal. Un decreto presidencial se revoca solo con otro decreto, esa es la prelación de las leyes», expresó el Vera Insaurralde en una entrevista telefónica.

Presidente de la Junta como encargado de despacho El Interventor Vera Insaurralde, quien asegura continuar como ordenador de gastos de la Gobernación, indicó que al presentar el informe final y hacer el corte administrativo la administración queda en Standby, por lo que el Presidente de la Junta Departamental debe asumir como encargado de despacho.

«Mañana voy a presentar el corte dirigido al presidente de la Cámara de Diputados , en el corte consta todo lo actuado en nuestra administración y queda en standby. El presidente de la junta va a hacerse cargo de la Gobernación en forma interina, va a asumir como encargado de despacho», anunció el interventor e indicó que «en la Ley no dice que hay que volver a entregarle al gobernador, la causal por la que se interviene es el mal manejo administrativo, no puede asumir», argumentó.

Vera se atrinchera en la Gobernación El gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera , junto a algunos funcionarios, estuvo dentro del despacho de la institución atrincherado ante sospechas de que mañana martes durante la sesión de la Junta Departamental se intente designar al presidente del pleno, Juan Rojas (PLRA) , como encargado de despacho de forma arbitraria. Igualmente, un importante contingente policial rodea la institución para evitar cualquier eventualidad.

