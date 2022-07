IPS: gritaba pidiendo auxilio, pero lo dejaron morir atado a una cama, denuncian

Entornointeligente.com /

La jefa del Departamento de Cardiología del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, Nancy Garay, confirmó a ABC Color, que este lunes se dio el fallecimiento del niño Martín Soel , quien se encontraba a la espera de un donante de corazón.

El pequeño padecía de síndrome de Barth, condición que le causó una miocardiopatía severa.

Conforme mencionó la doctora, el nene murió poco después del mediodía día. «Martín falleció y lamentablemente no llegaron ni los insumos ni el donante de corazón», expresó.

También comentó que los insumos para la intervención de Martín estaban estancados en Madrid, desde el jueves. «Es una pérdida muy sensible, como tantas otras que lamentamos», acotó.

Igualmente, resaltó la importancia de donar órganos para salvar vidas porque «uno no elige en que lugar de la historia le va a tocar». Uno puede ser donante o ser quien dona, señaló.

El pequeño no aguantó Más temprano, el doctor Diego Gamarra habló con ABC Cardinal y comentó que esperaban estabilizar al niño para poder realizar el procedimiento e implantarle el corazón artificial pero lastimosamente no aguantó.

Martín Soel era prioridad «cero» en la lista de espera de donantes. Debido al delicado estado de salud iba a ser conectarlo a un corazón artificial para lo cual solo esperaban la llegada de los insumos necesarios para el procedimiento.

El doctor Gamarra, dijo que desafortunadamente no tuvieron la evolución que esperaban. No se llegó a hacer la intervención, porque no estaban dadas las condiciones clínicas. «No logramos estabilizarlo, no llegamos a hacer el implante del corazón artificial», explicó.

«La posibilidad de procurar un donante para un niño es más difícil», señaló conmovido el médico.

