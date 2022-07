IPS: gritaba pidiendo auxilio, pero lo dejaron morir atado a una cama, denuncian

Entornointeligente.com /

Olimpia cumple 120 años de vida institucional este lunes, siendo uno de los clubes más gloriosos del país y del mundo. El presidente franjeado, Miguel Cardona , habló con el Cardinal Deportivo y detalló los nuevos proyectos que tiene el club con relación a los socios.

«1.300 se asociaron en un solo día. Llegar a los 30 mil socios, eso le hace más grande al club».

Lea más: Miguel Cardona: «es el momento más delicado de la historia de Olimpia».

» Hoy vamos a hacer que el socio tenga ventajas , que tenga un lugar donde sentarse, sacarse fotos con las Copas. Dentro de poco, la gente que no sea socio no va a poder entrar a Para Uno «

Sobre la preparación del franjeado de cara al segundo semestre del año y el futuro de algunos referentes del plantel, el presidente detalló:

«Mi idea es mantener el plantel, no creo que haya ventas. Víctor Zalazar tiene una oferta de extensión por más de un año, pero mientras no se firme, aún no está hecho. Alfredo Aguilar tiene que dar el sí o no, ya tiene la propuesta».

Lea más: El emotivo video de Olimpia por los 120 años.

«Para mí, Olimpia es el candidato número uno para el Torneo Clausura «.

Cardona cerró la amena charla, palpitando el clásico ante Cerro Porteño en la sexta fecha del campeonato: «Yo quiero jugar el clásico en Para Uno , pero tengo que hablar con Julio Cáceres «, sentenció.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com