  IPS apunta a un solo proveedor en licitación

Esta situación se presenta en varios ítems. Entre ellos está el ítem 15 para la adquisición del medicamento Eritropoyetina 4.000 Ul inyectable poniendo como condición que la presentación de este producto sea en una jeringa prellenada no retraíble con dispositivo de bioseguridad, especificación que solo una empresa ofrece. La única firma que cuenta con la citada presentación es Imedic SA, representada por Patricia Beatriz Ferreira, hija de Justo Ferreira, ejecutivo de Quimfa, laboratorio que junto a Imedic, integra la nómina de mayores acreedores del Ministerio de Salud. Eso no es todo. Los médicos del IPS ya se pronunciaron en contra de esta presentación del producto en licitaciones anteriores porque requiere de cadena de frío para su conservación, y si esta se pierde puede derivar en una alteración que disminuye la eficacia del medicamento. En una nota solicitan que se modifique el formato de presentación por polvo liofilizado que no requiere de cadena de frío para su conservación, haciendo más fácil su transporte y su almacenamiento, disminuyendo a su vez los costos asociados a la refrigeración, pero sus sugerencias no fueron atendidas.

