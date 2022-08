IPMA. Julho foi o mês mais quente dos últimos 92 anos

Entornointeligente.com /

O mês de julho foi o mais quente dos últimos 92 anos, com temperaturas quase sempre acima do normal, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num mês «excecional», foram excedidos os extremos absolutos de temperatura máxima em 28 estações e da temperatura mínima em 21 estações, lê-se no boletim climatológico, divulgado esta sexta-feira.

«Entre os dias 7 e 14 de julho foram registados 98 novos recordes de temperatura máxima, com o maior número de recordes absolutos no dia 14 e mensais no dia 13», diz o IPMA.

No dia 14 de julho foi registada a temperatura de 47 graus na estação do Pinhão, indica ainda o boletim, que faz referência à persistência de valores muito altos de temperatura mínima, média e máxima em vários dias.

O IPMA revela também que dia 13 foi o dia mais quente deste ano no continente e o quinto dia mais quente deste século.

