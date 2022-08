iPhone volverá a incluir una antigua función que Android nunca perdió y todos reclamaban

Entornointeligente.com /

Aunque resulte insólito, cuando el iPhone X estrenó el famoso notch, tuvo que adaptar su colección de iconos al pequeño espacio que quedaba a los dos lados del recorte. Y uno de los grandes perjudicados fue el porcentaje de batería, que desapareció de la pantalla. Cinco años después, con la llegada del iOS 16, el símbolo vuelve a renacer en algunos iPhone.

Por Clarín

Hasta ahora, para verificar el porcentaje exacto, había que abrir el centro de control para conocer este dato. Se trata de una función muy esperada que desapareció con la llegada de Face ID, por la necesidad de recortar elementos en la interfaz para dar cabida al notch.

La quinta versión beta para desarrolladores de iOS 16 incluye una nueva opción que permite a los usuarios mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado, pero esta solo aparece en ciertos iPhone.

Con la nueva beta se podrá activar u ocultar a voluntad este marcador, para saber de forma exacta la batería que queda, como sucede en cualquier equipo Android.

BREAKING: iOS 16 allows you to add the battery percentage back to your iPhone ?? pic.twitter.com/2Af8Dse6vQ

— AppleTrack (@appltrack) August 8, 2022

Sobre este punto, se ha reabierto un debate en redes sociales sobre si es necesario o no tener presente en todo momento este indicador, frente a la supuesta libertad que aporta no estar pendiente de cuánto queda.

Apple liberó la semana pasada la quinta beta de iOS 16. El cambio estrella de esta nueva versión es el regreso del porcentaje de batería, dentro del propio icono de batería.

La función parece estar en pruebas y no disponible para modelos como el iPhone 12 mini o el iPhone 13 mini, que no son compatibles con el nuevo indicador de batería. Tampoco el iPhone 11 y el iPhone XR tienen la opción de porcentaje de batería.

Aunque todavía es una beta y puede llegar a otros terminales, todo parece indicar que la nueva opción queda limitada los iPhone con pantalla OLED. No está del todo claro si es por la densidad de píxeles o simplemente porque Apple ha optado por dejar fuera a los terminales con pantalla LCD.

