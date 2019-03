iPhone 2019: Lanzamiento, características, rumores. Apple iPhone 11

Entornointeligente.com / Sin cambios sustanciales en el diseño, cejas más pequeñas y cámara trasera con tres lentes 3D … ¿te gustaría que el nuevo iPhone 11 fuera así?

Ben Geskin En este 2019, Apple tiene una tarea difícil: vender el iPhone. Los consumidores pasan cada vez más tiempo con su teléfono celular antes de cambiarlo y los precios de los nuevos modelos de más de US $ 1 ,000 tampoco ayudan a convencerlos de comprar uno reciente.

La compañía de Cupertino intentará este año, a través de algunas características nuevas, hacer que los consumidores quieran, con ganas, comprar su nuevo iPhone. Este intento será dirigido por al menos dos versiones del iPhone 11 (o iPhone XI), un nombre que se conoce informalmente a los sucesores de iPhone XS y iPhone XS Max . [19659005] El iPhone 11, posiblemente uno de 5,8 pulgadas y otro de 6,5 pulgadas, mantendrá un diseño muy similar al que comenzamos a ver con el iPhone X en 2017, pero con algunas variantes. Además, veremos mejoras en el rendimiento, mayor velocidad del procesador y quizás más RAM, nuevos protocolos de conectividad y más cambios.

Mire en detalle, a continuación, todo lo que sabemos sobre el iPhone 11; y recuerde visitar esta página periódicamente, ya que la actualizamos para agregar la información más reciente sobre los nuevos teléfonos de Apple.

iPhone 11: fecha de lanzamiento y precio La información de lanzamiento es la última revelada a través de informes y rumores, pero Apple ha lanzado un nuevo iPhone de gama alta en el otoño durante varios años, específicamente en septiembre, y hay No hay razón para creer que este año la planificación se moverá estacionalmente.

El iPhone 11 y el iPhone 11 Max, si terminan llamándolo así, se presentarían en septiembre y posiblemente los precios comenzarán en US $ 999 y US $ 1,100 al igual que los modelos actuales. Es poco probable que Apple baje sus precios a pesar de vender menos teléfonos de lo esperado, así que no espere el milagro de un iPhone a un precio más bajo del que actualmente cuestan.

Si algo sucede con los precios, tal vez no sea para mejor. Al ser teléfonos fabricados en China, Apple podría enfrentar un impuesto a la exportación de teléfonos celulares desde China, y la compañía aumentaría el precio de los teléfonos celulares para compensar el pago de este impuesto, según Wall Street Journal . Este aumento de precio dependerá de si Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, decide imponer el supuesto impuesto a los teléfonos y otros dispositivos de China.

Tres cámaras — y con 3D Con el iPhone 11, Apple se unirá a la tendencia de colocar más cámaras en la parte posterior de los teléfonos celulares, y aunque la compañía no perderá sus sentidos con el número de lentes, lo hará vaya a usar tres cámaras en la parte posterior de al menos uno de estos nuevos modelos, supuestamente para el iPhone 11 Max.

Esta sería la cámara trasera con tres lentes en el iPhone 11

OnLeaks / Digit Si se confirma el trío de cámaras para un solo modelo, Apple volverá a la estrategia de promover su teléfono más grande y más caro como el mejor sistema de cámaras de su cartera.

Durante la aparición de la cámara doble, Apple optó por colocar una cámara para su teléfono de menor tamaño y dos cámaras para las más grandes, esto hizo que los consumidores que deseaban una mejor cámara optaran por el modelo Plus. Pero con el XS, Apple no hace una diferencia en el sistema de la cámara.

Para aumentar las ventas del modelo más grande (que representa más ingresos para la empresa), Apple ubicaría este sistema de tres cámaras, según informes múltiples . El sistema de tres cámaras sería similar a Huawei Mate 20 Pro incluso en el diseño y la ubicación de las cámaras, al menos como aparece en los conceptos publicados en Internet (vea un ejemplo en la imagen insertada arriba) . Los rumores aún no aclaran el funcionamiento de estas tres cámaras.

La agencia de noticias Bloomberg reforzó en enero lo que ha estado diciendo durante algún tiempo: el modelo sucesor del iPhone XS Max, posiblemente anunciado Bajo el nombre de iPhone 11 Max, será el único que tiene las tres camaras También reiteró que espera el lanzamiento de tres teléfonos sucesores del mismo número anunciado en 2018.

Diseño: Acero, vidrio y con una muesca más pequeña 2019 podría ser un año para cambiar drásticamente el diseño del iPhone. pero es poco probable que suceda. En cambio, se esperan cambios leves, especialmente en el tamaño de la ceja, la lengua, muesca o lo que sea que quieras decirle a la controvertida pestaña en la parte superior de la pantalla del iPhone y otros teléfonos.

Según los rumores, la tecnología ha mejorado desde 2017 hasta la fecha hasta el punto en que los sensores que se encuentran en la ceja del iPhone ocupan menos espacio, y ahora Apple tiene la posibilidad de reducir el tamaño de la ceja en estos nuevos celulares.

El resto del cuerpo del teléfono celular permanecería como vidrio por delante y por detrás, y con un marco de acero reforzado. Algunos conceptos idean un iPhone 11 con un acabado similar a iPad Pro (2018) de lados cuadrados, pero es poco probable. Durante los meses siguientes se proporcionarán más datos y se aclararán si hay un diseño nuevo en el iPhone 11. Por supuesto, los rumores dicen que el cuerpo tendrá la certificación de resistencia al agua IP68 . del iPhone XS.

Bloomberg dijo en un informe publicado en enero que el diseño será muy similar, casi igual, al iPhone XS; y el rediseño esperado quedará para el iPhone 2020 que también tendrá una cámara 3D en la parte posterior (similar a la tecnología TrueDepth) y usará la tecnología de Sony (que ya fue anunciada por la firma Japón).

Especificaciones mejoradas y nuevos componentes El iPhone 11 también tendrá mejoras en el chasis: entre 3 GB y 4 GB de RAM; un procesador (quizás llamado A13) más rápido, más ágil y con mejores funciones de inteligencia artificial y seguridad; compatible con la conectividad Wi-Fi 6 y la adición del puerto USB tipo C, aunque este último es uno de los temas más dudosos porque algunos informes lo sugieren y otros lo niegan.

Los rumores no mencionan nada (todavía) sobre el nuevo procesador y la cantidad de RAM, pero advierten que Apple colocará el puerto USB tipo C como lo hizo con el iPad Pro de 11 pulgadas y 12.9 pulgadas El iPhone es el único producto relevante de la compañía que aún no agrega este periférico que representa una mejora tanto en la velocidad de carga como en la facilidad de transferencia de información.

Los rumores también mencionan la compatibilidad con Wi-Fi 6 (también conocida como 802.11ax). y aunque no está detallado en detalles, es obvio que el iPhone 11, para equipar esta tecnología, tendrá todas las mejoras que ofrece el nuevo estándar de conectividad inalámbrica.

La pantalla es otro aspecto que tendría mejoras. El confiable medio asiático ET News dice que Samsung producirá una pantalla con tecnología Y-Octa que consiste en la pantalla OLED y el panel táctil en el mismo panel, eliminando la necesidad de usar un panel para la pantalla y otro panel para funciones táctiles, lo que permite Dispositivo para ser más delgado. Apple usaría este nuevo panel.

iOS 13 presentará el modo oscuro

Un concepto de iOS 13 en el iPad presenta una pantalla de inicio donde puedes organizar aplicaciones, no solo iconos

Jacob Rendina Por supuesto, un nuevo iPhone no puede llegar sin un nuevo software y Apple ya funciona en iOS 13, la versión que lógicamente pasará a iOS 12. Según Bloomberg, iOS 13 tendrá nuevas características y cambios visuales drásticos.

El Modo Oscuro, que Apple adoptó oficialmente en sus Mac con Mojave macOS, llegará a iOS 13. El Modo Oscuro, o el Modo Oscuro en español, oscurece toda la interfaz para mejorar la visibilidad durante la noche o en condiciones de poca luz. Oscurecer la interfaz no solo mejora la visibilidad a veces, sino que también puede ayudar a ahorrar batería en los teléfonos celulares con una pantalla OLED.

Apple también prepara cambios en iOS 13 específicos para el iPad. Bloomberg dice que iOS 13 traerá a las tabletas una nueva pantalla de inicio, un nuevo sistema de administración de archivos y una versión mejorada de CarPlay, la interfaz iOS para autos.

Más información: Apple lanzará su último iPhone con LCD en 2019 Según el Wall Street Journal, el iPhone XR de 2019 será Apple & # 39; s Último teléfono para usar una pantalla LCD.

El iPhone de 2019 tendría una carga inversa Ming-Chi Kuo dice, entre otras cosas, que el iPhone de 2019 nos permitirá cargar otros dispositivos colocándolos en su carcasa.

El iPhone de 2019 mantendrá el puerto Lightning y sin carga rápida Aunque el iPad Pro y la Mac ya tienen el puerto USB Tipo C, el puerto Lightning todavía estará presente en el iPhone 11, según Macotakara.

El iPhone 11 Max tendrá tres cámaras e iOS 13 vendrá con Modo Oscuro Bloomberg publicó un extenso informe sobre los planes de Apple para sus próximos productos, incluido un nuevo iPad básico.

Apple haría la & # 39; muesca & # 39; del iPhone desaparece en 2019: informe citando & # 39; fuentes en la industria a & # 39 ;, ET News dice que Apple está analizando la tecnología necesaria para deshacerse de la pestaña tan criticada.

El iPhone 11 tendrá Wi-Fi 6, mejor Face ID y tres cámaras Algunas de estas especificaciones solo serán para el sucesor del iPhone XS Max, según el analista Barclays.

Apple planea lanzar tres modelos de iPhone en 2019 Podríamos ver un iPhone XR actualizado, como se informó The Wall Street Journal .

iPhone ocultaría Face ID en la pantalla El fabricante AMS, socio de Apple, anunció la creación de un sensor de luz e infrarrojo que va detrás de la pantalla de un teléfono inteligente, informa Reuters.

El iPhone XI podría verse como un Huawei Mate 20 El filtro Steve Hemmerstoffer, en alianza con un sitio indio, publicó los primeros hace del próximo iPhone de Apple … y seguramente se desatará controversia.

El nuevo iPhone tendrá USB Tipo C y Touch ID en la pantalla Según el analista Jean Baptiste, de Atherton Research, el próximo iPhone también tendría una pestaña más pequeña.

El iPhone 2019 usará una nueva pantalla OLED de Samsung la nueva pantalla OLED integrará la membrana táctil, lo que permitirá que el teléfono celular sea más delgado y liviano, según ET News

El iPhone tendría funciones 3D en el cámara trasera Bloomberg dice que Apple investiga una tecnología para colocar funciones de tercera dimensión en un iPhone que se lanzaría en 2019.

El próximo iPhone tendrá la misma resistencia IP68 que el iPhone XS Analista Ming-Chi Kuo dijo que los nuevos teléfonos no mejorarán su resistencia a líquidos o polvo. [19659042] El iPhone 2019 tampoco tendrá un lector de huellas digitales en pantalla Ming-Chi Kuo dice que Apple está esperando que la tecnología madure, independientemente de si sus rivales en Android integran la autenticación. iometrics.

Apple usará pantallas OLED en todos sus iPhones 2019 Según MacRumors, Apple usará OLED para sus tres modelos de iPhone que se lanzarán el próximo año; en 2018 Apple usará OLED para dos modelos.

El iPhone 2019 tendrá funciones 3D en la cámara trasera Un informe de Asia indica que este sistema funcionará de manera similar a TrueDepth en la cámara frontal del iPhone X.

El iPhone con tres cámaras llegará en 2019 Apple lanzaría un modelo con este conjunto de cámaras al estilo de Huawei P20 Pro, según informes chinos. Esta es la segunda vez que se reporta este sistema fotográfico.

Apple colocará tres cámaras en el iPhone en 2019 Siguiendo los pasos de Huawei y el P20 Pro, Apple colocará tres cámaras en al menos uno de sus teléfonos el próximo año, según Economic Daily News

