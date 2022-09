iPhone 14: Así son y estos son los precios del nuevo iPhone, Watch y AirPods, presentados hoy por Apple

Entornointeligente.com /

Este miércoles 7 de septiembre, se llevó a cabo el lanzamiento del nuevo iPhone 14 en el Apple Event, donde también fueron presentados sus tres versiones (Plus, Pro y Pro Max).

Durante el evento desarrollado en el Teatro Steve Jobs en Cupertino, California, también se dio a conocer los Apple Watch (Ultra, SE y Serie 8) y los nuevos Airpods Pro segunda generación.

Meet iPhone 14 Pro, iPhone 14, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, and AirPods Pro. All that and more from the #AppleEvent

Luego de conocer los nuevos dispositivos de la marca Apple, la pregunta de muchos es, cuáles serán sus precios en el territorio colombiano.

De acuerdo con la marca, el iPhone 14 tendrá precio de USD$ 799, unos 3.500.000 pesos aproximadamente, el iPhone 14 Plus costará USD$ 899 (3.900.000 pesos), el Pro costará USD$ 999, lo que sería en pesos colombianos unos $4.300.000, mientras que el Pro Max tendrá un costo de USD$ 1099 (4.800.000 pesos).

Con respecto al nuevo y fascinante Apple Watch Ultra, se conoció que tendrá 36 horas mínimo de batería en una sola carga, este reloj inteligente tendrá un valor de USD$ 799, es decir, 3.200.000 pesos aproximadamente.

En cuanto a los Apple Watch SE y serie 8, se supo que tendrán un valor de 249 y 399 dólares respectivamente, lo que será aproximadamente en pesos colombianos 1.100.000 y 1.700.000.

Por último están los Airpods Pro segunda generación, los cuales serán táctiles, diferentes a las anteriores versiones y tendrán un costo de 249 dólares, lo que sería en pesos colombianos un aproximado de 1.100.000

