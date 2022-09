iPhone 14: Apple reduz preços de celulares antigos; confira os novos valores

Entornointeligente.com /

07/09/2022 15h44 Atualizado 07/09/2022

1 de 1 iPhone 13 Pro Max — Foto: Reprodução/ Apple iPhone 13 Pro Max — Foto: Reprodução/ Apple

Com o lançamento do iPhone 14 nesta quarta-feira (7), a Apple baixou os preços dos modelos de celulares de gerações anteriores . Os descontos variam de acordo com o espaço de armazenamento escolhido.

A redução no preço nas três versões do iPhone 13 é de R$ 1.100. Os iPhones 13 mini ficaram R$ 900 mais baratos. Já as versões do iPhone 12 têm desconto de R$ 800. Veja em detalhes na lista abaixo.

Novos preços dos iPhones

Modelo Preço antigo Preço novo Variação iPhone 13 (128 GB) R$ 7.599 R$ 6.499 -14% iPhone 13 (256 GB) R$ 8.599 R$ 7.499 -13% iPhone 13 (512 GB) R$ 10.599 R$ 9.499 -10% iPhone 13 mini (128 GB) R$ 6.599 R$ 5.699 -14% iPhone 13 mini (256 GB) R$ 7.599 R$ 6.699 -12% iPhone 13 mini (512 GB) R$ 9.599 R$ 8.699 -9% iPhone 12 (64 GB) R$ 6.499 R$ 5.699 -12% iPhone 12 (128 GB) R$ 6.999 R$ 6.199 -11% iPhone 12 (256 GB) R$ 7.999 R$ 7.199 -10% Fonte: Apple deslize para ver o conteúdo As versões anteriores ao iPhone 12 não são mais vendidas no site da Apple , o que inclui as variantes mini, Pro e Pro Max, quando existente.

O site também tirou do ar as páginas do iPhone 13 Pro e Pro Max. Ao pesquisar pelos dois modelos, o usuário é informado que eles só estão «disponíveis em revendedores autorizados».

AirPods

Também houve redução do valor dos fones de ouvido após o lançamento do AirPods Pro (2ª geração), que ganhou o novo chip H2 e promete melhor no cancelamento do ruído externo.

Veja os novos valores na tabela abaixo:

Novos preços dos AirPods

Modelo Preço antigo Preço novo AirPods (2ª geração) R$ 1.555 R$ 1.399 AirPods (3ª geração) R$ 2.261 R$ 1.899 AirPods Pro (1ª geração) R$ 2.826 R$ 2.599 AirPods Max R$ 6.590 R$ 6.590 Fonte: Apple deslize para ver o conteúdo MacBooks

Não houve alteração nos preços dos modelos de iPad. A maioria dos tipos de MacBook também permaneceu inalterada. No entanto, o MacBook Pro de 16 polegadas ficou mais caro:

Novos preços do MacBook Pro

Modelo Preço antigo Preço novo MacBook Pro 16″ com M1 Pro (512 GB) R$ 27.499 R$ 28.999 MacBook Pro 16″ com M1 Pro (1 TB) R$ 29.499 R$ 30.999 MacBook Pro 16″ com M1 Max (1 TB) R$ 37.499 R$ 38.999 Fonte: Apple deslize para ver o conteúdo O preço do monitor Pro Display XDR (com vidro nano-texture), também teve um leve acréscimo: de R$ 53.100 para R$ 53.999.

A Apple já divulgou os preços dos modelos do iPhone 14 no Brasil. O mais barato da linha é o iPhone 14 de 128 GB, que será comercializado por R$ 9.499. Por outro lado, o iPhone 14 Pro Max, celular mais avançado da empresa, será vendido por até R$ 15.499 na versão com 1 TB de armazenamento – veja os preços de todos os modelos da linha iPhone 14 .

Conheça o iPhone 14 e 14 Plus

