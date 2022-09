Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Thiago Brennand Piso da enfermagem Iphone sem carregador Ipec: Zema tem 47% e Kalil tem 31% na disputa para o governo de Minas A pesquisa ouviu 1.504 pessoas entre os dias 3 e 5 de setembro em 81 cidades do estado. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1 Minas — Belo Horizonte

06/09/2022 19h12 Atualizado 06/09/2022

1 de 1 Pesquisa aponta crescimento de Kalil, mas vantagem de Zema é de 16% — Foto: Reprodução/g1 Pesquisa aponta crescimento de Kalil, mas vantagem de Zema é de 16% — Foto: Reprodução/g1

Pesquisa do instituto Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta terça-feira (6), encomendada pela TV Globo , revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador de Minas Gerais. O candidato do Novo , Romeu Zema , lidera a disputa com 47% das intenções de voto (confira os detalhes abaixo) .

A pesquisa ouviu 1.504 pessoas nos dias 3 a 5 de setembro em 81 cidades mineiras. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG‐02838/2022.

LEIA TAMBÉM:

Candidatos ao governo de Minas Gerais em 2022: veja lista

Veja o resultado da pesquisa estimulada:

Resposta estimulada e única, em %:

Romeu Zema (Novo): 47% (na pesquisa anterior, de 30/8, estava com 44%) Alexandre Kalil ( PSD ): 31% (24% na pesquisa anterior) Carlos Viana ( PL ): 2% (3% na pesquisa anterior) Lorene Figueiredo ( PSOL ): 1% (1% na pesquisa anterior) Marcus Pestana ( PSDB ): 1% (1% na pesquisa anterior) Renata Regina ( PCB ): 1% (1% na pesquisa anterior) Vanessa Portugal ( PSTU ):1% (1% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 8% (11% na pesquisa anterior) Não souberam: 8% (13% na pesquisa anterior)

Os candidatos Cabo Tristão ( PMB ), Indira Xavier ( Unidade Popular ) e Lourdes Francisco ( PCO ) não pontuaram. Cabo Tristão e Lourdes Francisco tinham 1% dos votos na pesquisa anterior.

Os candidatos mais bem posicionados na pesquisa seguiram uma tendência de crescimento em relação aos resultados anteriores. Romeu Zema se destaca entre os eleitores que avaliam positivamente a sua gestão (78%). Na pesquisa anterior, neste mesmo grupo, o percentual era de 70%.

Zema também avança com maioria dos votos entre os eleitores com renda familiar superior a cinco salários mínimos (60%). Na pesquisa anterior, neste mesmo grupo, o percentual era de 55%.

O candidato à reeleição cresceu na preferência entre eleitores homens. Ele tinha 48% desse perfil na pesquisa anterior e, agora, tem 54%. Entre as mulheres, eram 40% na pesquisa anterior e, agora, 42%.

Zema também se destaca no eleitorado do interior de Minas. Ele subiu de 47% para 51% na preferência deste grupo. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte , Zema tinha 36% e, na atual pesquisa, subiu para 39%.

Entre os eleitores que se declaram brancos, o candidato do partido Novo tinha 46% e, agora, tem 54%. Em relação à última pesquisa, a preferência por Zema se manteve no grupo de eleitores que se declaram como pretos/pardos, com 43%.

Alexandre Kalil cresceu na preferência dos moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 56%. Na pesquisa anterior, tinha 36%. O candidato também cresce nas pesquisas à medida em que a avaliação do atual governo piora. Ele tem 13% das intenções de voto entre os que avaliam de forma positiva (eram 10%), 42% entre aqueles que fazem uma avaliação regular (eram 35% na rodada passada) e 60% entre os eleitores que avaliam a gestão como ruim ou péssima (eram 52%).

Os demais candidatos apresentam intenções de voto distribuídas de maneira homogênea nos segmentos analisados.

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 2º turno:

Romeu Zema (Novo): 52% Alexandre Kalil (PSD): 34% Branco/Nulo: 9% Não sabe/Não respondeu: 6%

Pesquisa espontânea

Pesquisa espontânea e única, em %:

Romeu Zema (Novo): 32% Alexandre Kalil (PSD): 20% Carlos Viana (PL): 1% Outras respostas: 1% Em branco/nulo/nenhum: 10% Não sabe: 35%

Os candidatos Cabo Tristão (PMB), Indira Xavier (Unidade Popular), Lorene Figueiredo (PSOL), Lourdes Francisco (PCO), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB) e Vanessa Portugal (PSTU) não pontuaram.

Os vídeos mais vistos do g1 Minas:

50 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com