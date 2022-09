Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Ipec: Zema tem 45% e Kalil cresce de 29% para 34% na disputa para o governo de Minas Pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro em 102 cidades do estado. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1 Minas — Belo Horizonte

27/09/2022 19h01 Atualizado 27/09/2022

1 de 1 Romeu Zema e Alexandre Kalil, candidatos ao governo de Minas — Foto: Reprodução Romeu Zema e Alexandre Kalil, candidatos ao governo de Minas — Foto: Reprodução

Pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (27), encomendada pela TV Globo , revela os índices de intenção de voto para governador de Minas Gerais. O candidato do Novo , Romeu Zema , lidera a disputa com 45% das intenções de voto, seguido por Alexandre Kalil ( PSD ), com 34%.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro em 102 cidades mineiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR‐06414/2022.

LEIA TAMBÉM:

Ipec: 24% não votariam em Kalil para governador de MG; 22% rejeitam Zema Ipec: 48% aprovam gestão do governador Romeu Zema em MG; 20% reprovam Ipec: Cleitinho tem 23% das intenções de voto e Alexandre Silveira, 21% pelo Senado em Minas Pesquisa Ipec com eleitores de Minas Gerais: Lula tem 49% e Bolsonaro, 31% no estado

Veja o resultado da pesquisa estimulada:

Resposta estimulada e única, em %:

Romeu Zema (Novo): 45% (na pesquisa anterior, de 20/9, estava com 46%) Alexandre Kalil (PSD): 34% (29% na pesquisa anterior) Carlos Viana ( PL ): 3% (4% na pesquisa anterior) Vanessa Portugal ( PSTU ): 1% (1% na pesquisa anterior) Lorene Figueiredo ( PSOL ): 1% (1% na pesquisa anterior) Marcus Pestana ( PSDB ): 1% (1% na pesquisa anterior) Renata Regina ( PCB ): 1% (1% na pesquisa anterior) Indira Xavier (UP): 1% (0% na pesquisa anterior) Branco/nulo: 6% (6% na pesquisa anterior) Não sabe/não respondeu: 8% (11% na pesquisa anterior)

Os candidatos Cabo Tristão ( PMB ) e Lourdes Francisco ( PCO ) não pontuaram.

Destaques

A diferença entre os candidatos Romeu Zema e Alexandre Kalil caiu de 17 pontos percentuais, na pesquisa de 20 de setembro, para 11 pontos percentuais na pesquisa divulgada nesta terça-feira.

Em relação à rodada anterior, as intenções de voto de Zema não apresentam movimentações. Além disso, o atual governador do estado segue com menções mais expressivas entre os eleitores que avaliam positivamente a sua gestão (75%), os eleitores com renda familiar superior a 5 salários mínimos (52%) e os evangélicos (53%).

Kalil, na comparação com a pesquisa passada, apresenta crescimento entre moradores do interior do estado, indo de 24% para 32%, e eleitores que avaliam a administração estadual como regular (47%, eram 38%). Ele também se destaca entre eleitores que avaliam negativamente a atual gestão estadual (71%).

Pesquisa espontânea

Pesquisa espontânea e única, em %:

Romeu Zema (Novo): 32% Alexandre Kalil (PSD): 25% Carlos Viana (PL): 2% Outros: 1% Branco/nulo: 7% Não sabe/não respondeu: 32%

Os candidatos Lorene Figueiredo (PSOL), Lourdes Francisco (PCO), Marcus Pestana (PSDB) e Vanessa Portugal (PSTU) não pontuaram. Cabo Tristão (PMB), Renata Regina (PCB) e Indira Xavier (UP) não foram citados.

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 2º turno:

Romeu Zema (Novo): 50% Alexandre Kalil (PSD): 37% Branco/nulo: 6% Não sabe/não respondeu: 7%

Anterior Webstories Próximo Vídeos mais vistos do g1 Minas:

50 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com