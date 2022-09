Ipec no RJ: Cláudio Castro tem 38% e Marcelo Freixo, 25%

Entornointeligente.com /

27/09/2022 19h05 Atualizado 27/09/2022

IPEC: distância entre Castro e Freixo é de 13 pontos percentuais

Pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (27), encomendada pela TV Globo , aponta que Cláudio Castro ( PL ) segue na liderança na disputa pelo Governo do RJ, com 13 pontos percentuais à frente de Marcelo Freixo ( PSB ).

Resposta estimulada de intenções de voto no 1º turno

O Datafolha perguntou em quem os eleitores vão votar de forma estimulada, ou seja, dando a lista de candidatos como opção.

Cláudio Castro (PL): 38% (37% no Ipec anterior, de 20 de setembro ) Marcelo Freixo (PSB): 25% (27% na pesquisa anterior) Rodrigo Neves ( PDT ): 7% (6% na pesquisa anterior) Cyro Garcia ( PSTU ): 3% (3% na pesquisa anterior) Paulo Ganime ( Novo ): 2% (2% na pesquisa anterior) Juliete Pantoja (UP): 2% (2% na pesquisa anterior) Wilson Witzel ( PMB ): 2% (2% na pesquisa anterior) Eduardo Serra ( PCB ): 1% (1% na pesquisa anterior) Luiz Eugênio ( PCO ): 0% (0% na pesquisa anterior) Branco/nulo/nenhum: 11% (11% na pesquisa anterior) Não sabe: 9% (9% na pesquisa anterior)

O ex-governador Wilson Witzel, que sofreu impeachment no ano passado, teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral e está recorrendo no Tribunal Superior Eleitoral .

MAIS SOBRE A PESQUISA:

No 2º turno, Castro tem 44% e Freixo, 34% Castro é aprovado por 33% e reprovado por 23%, Witzel tem 42% de rejeição, Freixo, 29% e Castro, 19% Senado: Romário mantém liderança com 33% Com eleitores do RJ: Lula tem 42%, Bolsonaro tem 36%

Destaques por segmento

Cláudio Castro não apresenta movimentações significativas nos segmentos entre a atual pesquisa e a anterior, mas permanece se destacando entre:

aqueles que avaliam positivamente a sua gestão (77%, eram 76%). E o movimento de recuo das menções segue acontecendo, já que atinge 31% entre quem considera como regular (eram 30%) e a 4% nos que avaliam negativamente (eram 6%); evangélicos (45%, antes tinha 46%); quem tem renda familiar de mais de 5 salários mínimos (47%, eram 46%), na comparação com quem tem renda familiar de até 1 salário mínimo (32%, antes eram 29%).

O governador passa a se sobressair entre eleitores :

que possuem renda familiar de mais de 2 a 5 salários mínimos (42%), quando comparados àqueles com renda de até 1 salário mínimo (32%); católicos (39%), na comparação com os que possuem outra religião que não católica e evangélica ou os sem religião (30%); homens (42%), se comparado com as mulheres (34%).

Marcelo Freixo continua com as menções mais expressivas entre:

aqueles que avaliam como ruim ou péssima a gestão de Claudio Castro (continua sendo 50%). E recuam conforme melhora a percepção sobre a administração, passando para 27% entre os que consideram como regular (eram 30%) e a 8% nos que consideram ótima ou boa (eram 9%); quem possui ensino superior (32%, tinha 37% anteriormente), se comparado aos que possuem ensino fundamental e médio (23% em cada estrato na rodada passada, agora 21% e 22%, respectivamente); eleitores com outra religião que não a evangélica e católica ou sem religião (32%, contra 35% registrados na anterior) em relação aos evangélicos (18%, eram 19%).

As intenções de voto dos demais candidatos permanecem distribuídas de maneira homogênea nos segmentos analisados e não apresentam diferenças com o estudo passado.

Votos válidos

O Ipec também calculou o percentual dos votos válidos, quando se exclui as menções aos votos brancos, nulos e indecisos, considerando somente os votos atribuídos aos candidatos. Veja os números:

Cláudio Castro (PL): 48% Marcelo Freixo (PSB): 31% Rodrigo Neves (PDT): 9% Cyro Garcia (PSTU): 3% Juliete Pantoja (UP): 2% Wilson Witzel (PMB): 2% Paulo Ganime (Novo): 3% Eduardo Serra (PCB): 2% Luiz Eugênio (PCO): 0%

Pesquisa espontânea

O Ipec também perguntou em quem os eleitores vão votar sem sugerir os nomes dos candidatos, para que as respostas sejam dadas de forma espontânea .

1 de 1 Castro e Freixo — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Castro e Freixo — Foto: Marcos Serra Lima/g1

Cláudio Castro (PL): 26% (24% na pesquisa anterior) Marcelo Freixo (PSB): 14% (14% na pesquisa anterior) Rodrigo Neves (PDT): 4% (2% na pesquisa anterior) Cyro Garcia (PSTU): 1% (0% na pesquisa anterior) Paulo Ganime (Novo): 1% (1% na pesquisa anterior) Demais candidatos: não pontuaram nas duas pesquisas Outros: 2% (2% na pesquisa anterior) Branco/nulo: 13% (12% na pesquisa anterior) Não sabe/não respondeu: 39% (44% na pesquisa anterior)

Segundo turno

O Ipec também perguntou ao eleitor em quem ele votaria num eventual segundo turno entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo.

Cláudio Castro (PL): 44% (45% na pesquisa anterior) Marcelo Freixo (PSB): 34% (35% na pesquisa anterior) Branco/nulo: 15% (13% na pesquisa anterior) Não sabe/não respondeu: 7% (7% na pesquisa anterior)

Avaliação

O Ipec também avaliou a gestão atual do governador Cláudio Castro.

Ótima/boa: 33% (32% na pesquisa anterior) Regular: 36% (36% na pesquisa anterior) Ruim/Péssima: 23% (23% na pesquisa anterior) Não sabem avaliar: 8% (9% na pesquisa anterior)

Rejeição

A pesquisa também aponta que Wilson Witzel (PMB) se manteve como o candidato que tem maior rejeição na disputa pelo governo do RJ.

Wilson Witzel (PMB): 42% (49% na pesquisa anterior) Marcelo Freixo (PSB): 29% (25% na pesquisa anterior) Cláudio Castro (PL): 19% (17% na pesquisa anterior) Cyro Garcia (PSTU): 13% (12% na pesquisa anterior) Juliete Pantoja (UP): 10% (11% na pesquisa anterior) Eduardo Serra (PCB): 9% (8% na pesquisa anterior) Rodrigo Neves (PDT): 9% (9% na pesquisa anterior) Luiz Eugênio (PCO): 7% (6% na pesquisa anterior) Paulo Ganime (NOVO): 7% (7% na pesquisa anterior) Poderia votar em todos (resposta espontânea): 3% (3% na pesquisa anterior) Não sabem ou preferem não opinar: 15% (16% na pesquisa anterior)

Os entrevistados podem citar mais de um candidato, portanto os resultados somam mais de 100%.

Senado

Resposta estimulada de intenções de voto para o Senado:

Romário (PL): 33% (33% no Ipec anterior, dia 20 de setembro) Alessandro Molon (PSB): 11% (11% na pesquisa anterior) Clarissa ( União Brasil ): 11% (10% na pesquisa anterior) Daniel Silveira (PTB): 7% (7% na pesquisa anterior) André Ceciliano ( PT ): 7% (6% na pesquisa anterior) Cabo Daciolo (PDT): 6% (6% na pesquisa anterior) Prof. Helvio Costa (DC): 1% (1% na pesquisa anterior) Bárbara Sinedino (PSTU): 1% (1% na pesquisa anterior) Hiran Roedel (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior) Antônio Hermano (PCO): 0% (0% na pesquisa anterior) Raul (UP): 0% (0% na pesquisa anterior) Sued Haidar (PMB): 0% (1% na pesquisa anterior) Branco/nulo: 10% (10% na pesquisa anterior) Não sabe/não respondeu: 12% (13% na pesquisa anterior)

Voto para presidente

O Ipec também perguntou sobre a intenção de voto para o cargo de presidente entre os eleitores do Rio de Janeiro . Com 42%,o candidato do PT à Presidência, Lula , está em vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro , que permanece com 36%.

Veja os números ( resposta estimulada ):

Lula (PT): 42% (41% na pesquisa anterior, em 20 de setembro) Jair Bolsonaro (PL): 36% (36% na pesquisa anterior) Ciro Gomes (PDT): 5% (5% na pesquisa anterior) Simone Tebet (MDB): 5% (5% na pesquisa anterior) Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (2% na pesquisa anterior) Felipe d'Avila (Novo): 1% (0% na pesquisa anterior) Constituinte Eymael (DC): 0% (0% na pesquisa anterior) Léo Péricles (UP): 0% (0% na pesquisa anterior) Sofia Manzano (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior) Vera (PSTU): 0% (0% na pesquisa anterior) Padre Kelmon (PTB): 0% (candidatura registrada após o registro da pesquisa anterior) Branco/nulo: 6% (5% na pesquisa anterior) Não sabe/não respondeu: 4% (5% na pesquisa anterior) Os candidatos Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), Vera (PSTU) e Padre Kelmon (PTB) foram citados, mas não chegam a 1% das intenções de voto.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro em 45 cidades fluminenses. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% . A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sob o protocolo Nº RJ-00773/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-09459/2022.

