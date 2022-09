Entornointeligente.com /

Ipec: Metade do eleitorado diz não votar em Bolsonaro de jeito nenhum; Lula é rejeitado por 33% O levantamento ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1

19/09/2022 21h27 Atualizado 19/09/2022

1 de 1 O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, que lideram pesquisas de intenções de voto à Presidência — Foto: Suamy Beydoun/Agif – Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo e Gesival Nogueira/Ato Press/Estadão Conteúdo O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, que lideram pesquisas de intenções de voto à Presidência — Foto: Suamy Beydoun/Agif – Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo e Gesival Nogueira/Ato Press/Estadão Conteúdo

Pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira (19), encomendada pela Globo , aponta que metade do eleitorado (50%) não votaria no presidente Jair Bolsonaro ( PL ) de jeito nenhum . O ex-presidente Lula ( PT ) é rejeitado por 33% .

Em relação à pesquisa passada, divulgada em 12 de setembro, Bolsonaro permaneceu com o mesmo índice , enquanto Lula oscilou dois pontos para baixo, dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Quando comparada com a primeira pesquisa da série histórica, de 15 de agosto, Bolsonaro cresceu quatro pontos — tinha 46% de rejeição e agora tem 50%. Lula, por sua vez, permanece com os mesmos 33%.

Veja outros dados da pesquisa:

Bolsonaro tem maiores taxas de rejeição entre moradores do Nordeste (61%), jovens, de 16 a 24 anos (56%), e pessoas com renda familiar de até um salário mínimo (55%).

Já Lula tem maior rejeição entre os mais ricos, com renda familiar de mais de cinco salários mínimos (52%), entre eleitores com ensino superior (43%) e moradores da região Sul (42%).

A pesquisa Ipec divulgada nesta segunda mostra Lula na dianteira no primeiro turno, com 47% dos votos, seguido por Bolsonaro, com 31%.

Ciro Gomes ( PDT ), que aparece em terceiro na pesquisa, tinha 17% de rejeição no levantamento passado e agora tem 15%. Já Simone Tebet ( MDB ) tem 6% de rejeição, ante 7% da semana anterior.

O levantamento ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00073/2022.

