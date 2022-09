Entornointeligente.com /

Ipec: Lula vence em SP, MG e PE; Bolsonaro, no DF; RJ tem empate técnico Levantamentos foram realizados entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. Por g1

06/09/2022 22h00 Atualizado 06/09/2022

1 de 1 Montagem de fotos com Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). — Foto: TOMZÉ FONSECA E LUIS PEDRUCO/ESTADÃO CONTEÚDO Montagem de fotos com Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). — Foto: TOMZÉ FONSECA E LUIS PEDRUCO/ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisas de intenção de voto do Ipec em quatro estados e no Distrito Federal, divulgadas nesta terça-feira (6) pela TV Globo, mostram que o ex-presidente Lula (PT) lidera em São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) fica à frente no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, os candidatos estão empatados tecnicamente.

Em São Paulo, Lula tem 44% das intenções de voto na pesquisa estimulada, contra 28% de Bolsonaro. No levantamento anterior, divulgado em 30 de agosto , os candidatos tinham 40% e 31%, respectivamente. Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro com 6% (tinha 9% na anterior). Simone Tebet (MDB) está em quarto com 5% (tinha 4%).

As pesquisas foram realizadas entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Os números verificados em São Paulo são semelhante ao do último levantamento nacional, divulgado na segunda-feira (5) , que apontou que o ex-presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto com 44%, à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 31%. Em relação ao levantamento anterior do Ipec, de 29 de agosto, Lula se manteve com o mesmo percentual; Bolsonaro oscilou um ponto para baixo.

Pernambuco é o estado em que Lula possui a maior vantagem em relação a Bolsonaro. O petista tem 62% (tinha 60%) das intenções de voto, ante 22% (manteve o percentual) do presidente.

Já no Distrito federal, Bolsonaro lidera com 42% das intenções de voto (tinha 38%) contra 29% de Lula (tinha 31%). Ciro Gomes se manteve em terceiro com 10%, e Tebet com 6%.

No Rio de Janeiro, Lula e Bolsonaro estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro da pesquisa. O presidente está numericamente à frente no estado com 39% (tinha 36%); e Lula, tem 38% (tinha 39%).

Em Minas Gerais, os candidatos ou se mantiveram com os mesmos percentuais da pesquisa anterior ou oscilaram apenas um ponto percentual. Lula lidera com 46% (tinha 45%); Bolsonaro tem 30% (manteve); Ciro Gomes tem 5% (tinha 6%); e Tebet tem 4% (tinha 3%).

LINK ORIGINAL: G1 Globo

