Ipec: Lula tem 54%, e Bolsonaro, 35% no 2º turno

19/09/2022 21h27 Atualizado 19/09/2022

1 de 1 Lula (PT) e Bolsonaro (PL). — Foto: Reprodução Lula (PT) e Bolsonaro (PL). — Foto: Reprodução

Pesquisa do Ipec divulgada nesta segunda-feira (19), encomendada pela Globo, aponta que o ex-presidente Lula (PT) tem 54% de intenção de votos em um eventual segundo turno, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 35%. Brancos e nulos são 8%, e os 3% restantes não sabem ou não responderam.

Lula (PT): 54% (53% na pesquisa anterior, de 12 de setembro ) Bolsonaro (PL): 35% (36% na pesquisa anterior)

O instituto não testou outros cenários de segundo turno.

A pesquisa ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00073/2022.

Em relação ao primeiro turno, o ex-presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto com 47%, à frente de Bolsonaro (PL), com 31%. O instituto diz não ser possível afirmar neste momento se o petista pode ou não vencer a eleição no primeiro turno.

