Ipec: Lula tem 52% e Bolsonaro tem 36% no segundo turno O levantamento ouviu 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro em 158 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Por g1

05/09/2022 21h16 Atualizado 05/09/2022

1 de 1 Lula e Bolsonaro — Foto: REUTERS/Carla Carniel Lula e Bolsonaro — Foto: REUTERS/Carla Carniel

Pesquisa do Ipec divulgada nesta segunda-feira (5), encomendada pela Globo , aponta que o ex-presidente Lula (PT) tem 52% de intenção de votos em um eventual segundo turno, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 36% . Brancos e nulos são 9% e os 3% restantes não sabem ou não responderam.

Veja outros dados da pesquisa:

2º turno

Lula (PT): 52% (50% na pesquisa anterior, de 29 de agosto ) Bolsonaro (PL): 36% (37% na pesquisa anterior)

Lula oscilou dois pontos para cima e Bolsonaro um ponto para baixo em relação à pesquisa anterior, divulgada no dia 29. As duas variações estão dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais.

O instituto não testou outros cenários de segundo turno.

O levantamento ouviu 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro em 158 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00922/2022.

Em relação ao primeiro turno, o ex-presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto com 44% , à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 31%, na eleição para a Presidência da República em 2022.

