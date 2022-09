Ipec: Lula passa de 46% para 47%, e Bolsonaro se mantém com 31%

Entornointeligente.com /

19/09/2022 21h27 Atualizado 19/09/2022

1 de 1 O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro — Foto: Carla Carniel/Reuters e Mauro Pimentel/AFP O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro — Foto: Carla Carniel/Reuters e Mauro Pimentel/AFP

Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (19), encomendada pela Globo, mostra o ex-presidente Lula (PT) com 47% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 31% na eleição para a Presidência da República em 2022.

Em relação ao levantamento anterior do Ipec, de 12 de setembro , Lula passou de 46% para 47%; Bolsonaro se manteve com o mesmo percentual de então. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.

Segundo o Ipec, o resultado indica um cenário de estabilidade na disputa –a duas semanas da eleição.

Ciro Gomes (PDT) segue com 7% das intenções, mesmo índice da pesquisa anterior. Simone Tebet (MDB) tinha 4% do Ipec da semana passada e agora tem 5%. Soraya Thronicke (União Brasil) se manteve com 1%.

Felipe d'Avila (Novo), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB) foram citados, mas não chegam a 1% cada um.

Intenção de voto estimulada

Lula (PT): 47% ( 46% na pesquisa anterior, de 12 de setembro ) Jair Bolsonaro (PL) : 31% (31% na pesquisa anterior) Ciro Gomes (PDT) : 7% (7% na pesquisa anterior) Simone Tebet (MDB): 5% (4% na pesquisa anterior) Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (1% na pesquisa anterior) Felipe d’Avila (Novo): 0% (1% na pesquisa anterior) Vera (PSTU): 0% (0% na pesquisa anterior) Constituinte Eymael (DC): 0% (0% na pesquisa anterior) Léo Péricles (UP): 0% (0% na pesquisa anterior) Padre Kelmon (PTB): 0% (não estava na pesquisa anterior) Sofia Manzano (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior) Branco/nulo: 5% (6% na pesquisa anterior) Não sabe/não respondeu: 4% (4% na pesquisa anterior)

A pesquisa ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00073/2022.

Destaques

A pesquisa mostra que Lula vai melhor:

entre quem avalia negativamente a gestão Bolsonaro (foi de 76% para 78%); entre os que vivem no Nordeste (63%, ante 61% do levantamento anterior); entre as famílias com renda mensal de um salário mínimo (58%, ante 55% no levantamento anterior); em residências em que ao menos uma pessoa receba auxílio do governo federal (55%, mesmo índice do levantamento anterior); entre pessoas com ensino fundamental (58%, contra 55% na rodada anterior); entre católicos (53%, contra 52% anteriormente); entre pretos e pardos (52%, ante 50% no levantamento anterior); no levantamento atual, Lula passa a se destacar entre eleitores que moram em municípios com até 50 mil habitantes (53%).

Já Bolsonaro vai melhor:

entre os que acham a gestão dele ótimo ou bom (83%, contra 82% em 12 de setembro); entre evangélicos (48%, mesmo índice da semana passada); entre os que vivem no Sul (41%, mesmo índice da semana passada); entre homens (35%, ante 36% do levantamento anterior); em domicílios em que ninguém recebe auxílio do governo federal (33%, contra 34% na semana passada); no levantamento atual, Bolsonaro passa a se destacar entre eleitores com ensino superior (37%).

2º turno

O Ipec também pesquisou a intenção de votos no segundo turno. Lula vence por 54% a 35% no cenário pesquisado. O instituto diz não ser possível afirmar neste momento se o petista pode ou não vencer a eleição no primeiro turno.

Lula (PT): 54% (53% na pesquisa anterior, de 12 de setembro) Bolsonaro (PL): 35% (36% na pesquisa anterior)

Votos válidos

Votos válidos excluem os votos em branco e os nulos. Lula lidera a disputa:

Lula (PT): 52% (51% na pesquisa anterior, de 12 de setembro) Bolsonaro (PL): 34% (35% na pesquisa anterior) Ciro (PDT): 7% (8% na pesquisa anterior) Tebet (MDB): 5% (4% na pesquisa anterior) Thronicke (União Brasil): 1% (1% na pesquisa anterior)

Pesquisa espontânea

Na resposta espontânea, em que não são mostrados os nomes dos candidatos, os números de Lula e Bolsonaro seguem próximos da estimulada. Lula tem 45% (ante 44% em 9/9) e Bolsonaro, 29% (ante 30% em 9/9).

Lula (PT): 45% (44% na pesquisa anterior, em 12 de setembro) Bolsonaro (PL): 29% (30% na pesquisa anterior) Ciro (PDT): 5% (4% na pesquisa anterior) Tebet (MDB): 3% (2% na pesquisa anterior) d’Avila (Novo): 0% (0% na pesquisa anterior) Thronicke (União Brasil): 0% (0% na pesquisa anterior) Constituinte Eymael (DC): 0% (0% na pesquisa anterior) Sofia Manzano (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior) Léo Péricles (UP): 0% (não foi citado na pesquisa anterior) Padre Kelmon (PTB): 0% (não foi citado na pesquisa anterior) Vera (PSTU): não foi citada nesta pesquisa nem na anterior Branco/nulo: 7% (7% na pesquisa anterior) Não sabe/não respondeu: 11% (12% na pesquisa anterior)

