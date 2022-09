Entornointeligente.com /

Ipec: Lula lidera corrida presidencial em 15 estados; Bolsonaro, em 5 mais DF Instituto concluiu divulgação de pesquisas em todos os estados, mais o DF, no último sábado. Ex-presidente está à frente em todo o Nordeste; Bolsonaro vai melhor no Centro-Oeste. Por g1

05/09/2022 00h01 Atualizado 05/09/2022

1 de 2 Lula e Bolsonaro em montagem de fotos — Foto: Fátima Meira e Tom Molina/Estadão Conteúdo Lula e Bolsonaro em montagem de fotos — Foto: Fátima Meira e Tom Molina/Estadão Conteúdo

O ex-presidente Lula (PT) lidera a corrida presidencial em 15 das 27 unidades da federação ; o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) está à frente em outros 5 estados, mais o Distrito Federal .

O g1 compilou as pesquisas Ipec concluídas na última semana em todos os estados da federação, mais o Distrito Federal. Os levantamentos foram divulgados entre 22 de agosto e 3 de setembro e contratados pela TV Globo ou suas afiliadas.

Em cinco estados, há empate técnico entre os dois candidatos; a margem de erro foi de três pontos percentuais. O levantamento não leva em conta os resultados do Ipec em Mato Grosso do Sul –a divulgação da pesquisa foi suspensa no sábado (3) por ordem da Justiça.

Na divisão por região do Brasil, Lula lidera :

em todos os 9 estados do Nordeste em 3 dos 7 estados do Norte em 2 dos 4 estados do Sudeste em 1 dos 3 estados da região Sul

O candidato vai melhor no Piauí, onde está à frente de Bolsonaro por 69% a 15% .

Bolsonaro lidera:

em 3 dos 7 estados do Norte em 2 das 4 unidades da federação do Centro-Oeste em 1 dos 3 estados da região Sul

O candidato vai melhor em Roraima, onde está à frente de Lula por 66% a 16% .

UFs onde Lula vence

Alagoas: Lula 50% x 29% Bolsonaro Amazonas: Lula 48% x 35% Bolsonaro Bahia: Lula 61% x 20% Bolsonaro Ceará: Lula 58% x 19% Bolsonaro Maranhão: Lula 66% x 18% Bolsonaro Minas Gerais: Lula 45% x 30% Bolsonaro Pará: Lula 44% x 35% Bolsonaro Paraíba: Lula 58% x 24% Bolsonaro Pernambuco: Lula 60% x 22% Bolsonaro Piauí: Lula 69% x 15% Bolsonaro Rio Grande do Norte: Lula 59% x 25% Bolsonaro Rio Grande do Sul: Lula 42% x 34% Bolsonaro São Paulo: Lula 40% x 31% Bolsonaro Sergipe: Lula 54% x 26% Bolsonaro Tocantins: Lula 46% x 39% Bolsonaro

UFs onde Bolsonaro vence

Acre: Bolsonaro 53% x 30% Lula Distrito Federal: Bolsonaro 38% x 31% Lula Mato Grosso: Bolsonaro 49% x 31% Lula Rondônia: Bolsonaro 54% x 27% Lula Roraima: Bolsonaro 66% x 16% Lula Santa Catarina: Bolsonaro 50% x 25% Lula

UFs onde há empate técnico*

Amapá: Lula 39% x 39% Bolsonaro Espírito Santo: Lula 42% x 39% Bolsonaro Goiás: Bolsonaro 39% x 34% Lula Paraná: Bolsonaro 41% x 35% Lula Rio de Janeiro: Lula 39% x 36% Bolsonaro

* A margem de erro foi de três pontos percentuais para cima ou para baixo em cada uma dessas pesquisas

2 de 2 Desempenho de Lula e Bolsonaro nas pesquisas Ipec — Foto: Fernanda Garrafiel/g1 Desempenho de Lula e Bolsonaro nas pesquisas Ipec — Foto: Fernanda Garrafiel/g1

