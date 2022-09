Ipec: Lula lidera corrida presidencial em 14 estados; Bolsonaro, em 7

Entornointeligente.com /

25/09/2022 09h07 Atualizado 25/09/2022

1 de 2 Lula e Bolsonaro em montagem de fotos — Foto: Fátima Meira e Tom Molina/Estadão Conteúdo Lula e Bolsonaro em montagem de fotos — Foto: Fátima Meira e Tom Molina/Estadão Conteúdo

A uma semana do primeiro turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em 14 das 27 unidades da federação. Jair Bolsonaro (PL), o atual presidente, está à frente em outros 7 estados . Há empate técnico em 5 estados.

O levantamento foi feito pelo g1 neste sábado (24), em que foi possível reunir ao menos duas rodadas do Ipec nos 26 estados do país, mais o Distrito Federal. As pesquisas foram divulgadas entre 12 e 24 de setembro, com exceção da pesquisa do Ceará, divulgada no domingo (25).

Não está na relação a pesquisas Ipec em Mato Grosso do Sul — a divulgação foi suspensa pela Justiça Eleitoral. Em Mato Grosso do Sul, a suspensão atingiu todo o conjunto de pesquisas (corrida para governador em primeiro e segundo turnos, disputa para o Senado, rejeição do governo, rejeição dos candidatos ao governo e disputa para a Presidência da República entre eleitores do estado); no Ceará, a pesquisa presidencial foi suspensa, mas a decisão foi revertida e o levantamento liberado neste domingo (25).

O g1 fez o mesmo levantamento em 5 de setembro . Na ocasião, Lula liderava em 15 estados e Bolsonaro em 5, mais o Distrito Federal. Em outros 6 estados, houve empate técnico.

Resultados

Em comparação com a rodada anterior , a pesquisa mais recente mostrou que:

Em dois estados (RS e TO), Lula liderava; agora, há empate técnico com Bolsonaro; No DF, Bolsonaro liderava; agora, há empate técnico com Lula; No AM e no AP, havia empate técnico entre Lula e Bolsonaro; agora, Lula lidera; Em GO e no PR, havia empate técnico entre Lula e Bolsonaro; agora, Bolsonaro lidera.

Na divisão por região do Brasil, Lula lidera :

em todos os 9 estados do Nordeste em 3 dos 7 estados do Norte em 2 dos 4 estados do Sudeste

O candidato vai melhor no Maranhão, onde está à frente de Bolsonaro por 67% a 19%.

Bolsonaro lidera:

em 3 dos 7 estados do Norte em 2 das 4 unidades da federação do Centro-Oeste em 2 dos 3 estados da região Sul

O candidato vai melhor em Roraima, onde está à frente de Lula por 62% a 18% .

UFs onde Lula vence

Alagoas: Lula 54% x 30% Bolsonaro Amapá: Lula 43% x 35% Bolsonaro Amazonas: Lula 43% x 36% Bolsonaro Bahia: Lula 65% x 18% Bolsonaro Ceará: Lula 63% x 18% Bolsonaro Maranhão: Lula 67% x 19% Bolsonaro Minas Gerais: Lula 46% x 31% Bolsonaro Pará: Lula 46% x 37% Bolsonaro Paraíba: Lula 61% x 25% Bolsonaro Pernambuco: Lula 64% x 22% Bolsonaro Piauí: Lula 61% x 20% Bolsonaro Rio Grande do Norte: Lula 56% x 27% Bolsonaro São Paulo: Lula 43% x 33% Bolsonaro Sergipe: Lula 56% x 26% Bolsonaro

UFs onde Bolsonaro vence

Acre: Bolsonaro 53% x 33% Lula Goiás: Bolsonaro 44% x 35% Lula Mato Grosso: Bolsonaro 45 % x 36 % Lula Paraná: Bolsonaro 44% x 36% Lula Rondônia: Bolsonaro 58% x 26% Lula Roraima: Bolsonaro 62% x 18% Lula Santa Catarina: Bolsonaro 49% x 27% Lula

UFs onde há empate técnico

Distrito Federal: Bolsonaro 39% x 34% Lula Espírito Santo: Bolsonaro 39% x 38% Lula Rio de Janeiro: Lula 41% x 36% Bolsonaro Rio Grande do Sul: Lula 40% x 39% Bolsonaro Tocantins: Lula 43% x 39% Bolsonaro

UFs com divulgação suspensa

Mato Grosso

2 de 2 Levantamento Ipec por estado 25/9 — Foto: arte/g1 Levantamento Ipec por estado 25/9 — Foto: arte/g1

* Estagiário, sob supervisão de Ricardo Gallo

