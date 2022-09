Entornointeligente.com /

Ipec: Haddad mantém vitória sobre Tarcísio e Rodrigo nas simulações de 2º turno em SP; cenário sem petista indica empate técnico A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Por g1 SP — São Paulo

20/09/2022 19h10 Atualizado 20/09/2022

1 de 1 Os candidatos ao governo de São Paulo em 2022: Fernando Haddad (PT), Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB). — Foto: Montagem/g1/Celso Tavares e Fábio Tito Os candidatos ao governo de São Paulo em 2022: Fernando Haddad (PT), Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB). — Foto: Montagem/g1/Celso Tavares e Fábio Tito

Pesquisa do Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta terça-feira (20), encomendada pela Globo , aponta vitória do candidato ao governo de São Paulo pelo PT , Fernando Haddad , nos dois cenários de simulação de segundo turno em que ele é citado, contra Tarcísio de Freitas ( Republicanos ) e Rodrigo Garcia ( PSDB ). No terceiro cenário, entre Rodrigo e Tarcísio, os resultados apontam empate técnico.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro em 84 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-05582/2022.

2º turno

Cenário 1 – Haddad x Tarcísio; resposta estimulada e única, em %:

Fernando Haddad (PT): 44% (43% na pesquisa anterior, de 6 de setembro) Tarcísio de Freitas (Republicanos): 34% (32% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 14% (15% na pesquisa anterior) Não sabe: 7% (10% na pesquisa anterior)

Cenário 2 – Haddad x Rodrigo; resposta estimulada e única, em %:

Fernando Haddad (PT): 41% (42% na pesquisa anterior, de 6 de setembro) Rodrigo Garcia (PSDB): 33% (31% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 17% (17% na pesquisa anterior) Não sabe: 8% (11% na pesquisa anterior)

Cenário 3 – Rodrigo x Tarcísio; resposta estimulada e única, em %:

Rodrigo Garcia (PSDB): 33% (32% na pesquisa anterior, de 6 de setembro) Tarcísio de Freitas (Republicanos): 32% (31% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 21% (22% na pesquisa anterior) Não sabe: 15% (16% na pesquisa anterior)

