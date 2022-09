Ipec: Castro tem 44% e Freixo, 34%, no segundo turno no RJ

Entornointeligente.com /

27/09/2022 19h05 Atualizado 27/09/2022

1 de 1 Cláudio Castro e Marcelo Freixo — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Cláudio Castro e Marcelo Freixo — Foto: Marcos Serra Lima/g1

Pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (27), encomendada pela TV Globo, aponta que Cláudio Castro ( PL ) lidera com 44% das intenções de voto em um eventual segundo turno das eleições 2022 para o governo do estado, enquanto Marcelo Freixo ( PSB ) tem 34% dos votos.

Cláudio Castro (PL): 44% (45% no Ipec anterior, dia 20 de setembro) Marcelo Freixo (PSB): 34% (35% na pesquisa anterior) Brancos e Nulos: 15% (13% na pesquisa anterior) Não sabe/não respondeu: 7% (7% na pesquisa anterior)

MAIS SOBRE A PESQUISA:

O levantamento ouviu 2.000 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro em 45 municípios . A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº RJ‐00773/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº 44BR‐09459/2022 .

