Ipec: Castro tem 43% e Freixo tem 31% no segundo turno no RJ Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Por g1 Rio

06/09/2022 19h17 Atualizado 06/09/2022

1 de 1 Cláudio Castro e Marcelo Freixo — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Cláudio Castro e Marcelo Freixo — Foto: Marcos Serra Lima/g1

Pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (6), encomendada pela TV Globo , aponta que Cláudio Castro ( PL ) abriu vantagem sobre Marcelo Freixo ( PSB ) em um eventual segundo turno.

Cláudio Castro (PL): foi de 38% para 43% Marcelo Freixo (PSB): foi de 35% para 31% Brancos e Nulos: foi de 17% para 16% Não sabe/não respondeu: foi de 11% para 10%

Resposta estimulada de intenções de voto no 1º turno

Cláudio Castro (PL): foi de 26% para 37% Marcelo Freixo (PSB): foi de 19% para 22% Rodrigo Neves ( PDT ): foi de 6% para 7% Cyro Garcia ( PSTU ): se manteve com 4% Juliete Pantoja (UP): foi de 3% para 2% Paulo Ganime ( Novo ): se manteve com 2% Wilson Witzel ( PMB ): se manteve com 2% Eduardo Serra ( PCB ): foi de 2% para 1% Luiz Eugênio ( PCO ): foi de 1% para 0% Brancos e nulos: foi de 19% para 13% Não sabe/Não respondeu: foi de 16% para 10%

Pesquisa espontânea

Cláudio Castro (PL): foi de 16% para 22% Marcelo Freixo (PSB): foi de 9% para 12% Rodrigo Neves (PDT): foi de 2% para 3% Cyro Garcia (PSTU): se manteve com 1% Demais candidatos: não pontuaram nas duas pesquisas Outros: foi de 2% para 1% Branco/nulo: se manteve com 15% Não sabe/prefere não opinar: foi de 55% para 45%

O levantamento ouviu 1.504 pessoas entre os dias 3 e 6 de setembro em 38 municípios brasileiros. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ‐01599/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR‐02442/2022.

