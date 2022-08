Entornointeligente.com /

Ipec: Bolsonaro tem 47% de rejeição e Lula tem 36% Pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto em 128 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Por g1

29/08/2022 21h25 Atualizado 29/08/2022

1 de 1 Jair Bolsonaro e Lula — Foto: Evaristo Sá e Nelson Almeida/AFP Jair Bolsonaro e Lula — Foto: Evaristo Sá e Nelson Almeida/AFP

Pesquisa do Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira (15) pela Globo aponta que o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), tem 47% de rejeição, enquanto o ex-presidente Lula (PT) tem 36% . Já o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tem 18% de rejeição.

A rejeição de Bolsonaro oscilou um ponto percentual para cima dentro da margem de erro em relação à pesquisa anterior, de 15 de agosto . Já a de Lula aumento três pontos percentuais.

A pesquisa aponta que o ex-presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto, com 44% , a frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%, na eleição para a Presidência da República em 2022.

O levantamento ouviu 2.000 pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto em 128 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

