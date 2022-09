Entornointeligente.com /

Ipec: Bolsonaro é reprovado por 57% e aprovado por 38% A pesquisa ouviu 2.512 pessoas entre 2 e 4 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR‐00922/2022. Por g1

05/09/2022 21h19 Atualizado 05/09/2022

1 de 1 O presidente Jair Bolsonaro durante evento em campanha em São José dos Campos, no interior de SP — Foto: Carla Carniel/Reuters O presidente Jair Bolsonaro durante evento em campanha em São José dos Campos, no interior de SP — Foto: Carla Carniel/Reuters

Pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira (5), encomendada pela Globo, mostra que 57% das pessoas reprovam a maneira como o presidente Jair Bolsonaro (PL) está governando o Brasil , enquanto 38% aprovam.

A reprovação e a aprovação se mantêm no mesmo percentual registrado na pesquisa anterior, de 29 de agosto . O número dos que dizem não saber avaliar também segue igual: 5%.

Bolsonaro tem maiores taxas de aprovação entre pessoas com renda familiar de mais de cinco salários mínimos (52%) e evangélicas (53%). O presidente vai pior entre os mais pobres, com até um salário mínimo, e entre pessoas sem religião ou que não são católicas ou evangélicas, marcando 64% de reprovação em ambos os recortes.

A pesquisa Ipec divulgada nesta segunda também apontou que o ex-presidente está na frente no primeiro turno, com 44% das intenções de votos . Depois aparece Bolsonaro com 31%, seguido por Ciro Gomes (PDT) com 8% e Simone Tebet (MDB) com 5%.

A pesquisa ouviu 2.512 pessoas entre 2 e 4 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR‐00922/2022.

43% avaliam administração como ruim ou péssima

O Ipec perguntou também como os eleitores classificam o governo de Jair Bolsonaro. A administração do presidente é considerada ruim ou péssima por 43% dos brasileiros. Já 30% acreditam que é ótima ou boa — um ponto a menos que a última pesquisa, mas dentro da margem de erro.

A avaliação regular oscilou de 24% para 25% e os que não sabem passaram de 2% para 1%.

