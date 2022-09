Entornointeligente.com /

Ipec: Bolsonaro é desaprovado por 59% e aprovado por 36% O levantamento ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1

19/09/2022 21h27 Atualizado 19/09/2022

1 de 1 O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, participa de um culto evangélico no Congresso Nacional em 3 de agosto de 2022 — Foto: ateus Bonomi/AGIF/Estadão Conteúdo O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, participa de um culto evangélico no Congresso Nacional em 3 de agosto de 2022 — Foto: ateus Bonomi/AGIF/Estadão Conteúdo

Pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira (19), encomendada pela Globo , mostra que o presidente Jair Bolsonaro ( PL ) é desaprovado por 59% do eleitorado , enquanto 36% o aprovam. Os que não sabem são 5%.

PÁGINA ESPECIAL: Veja os dados completos da pesquisa Ipec

Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 12 de setembro, o percentual dos que reprovam Bolsonaro segue o mesmo. Já o dos que o aprovam oscilou um ponto para cima — eram 35% na semana passada. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Quando comparada com a primeira pesquisa da série histórica, de 15 de agosto, o presidente passou de 57% de desaprovação para 59%, dentro da margem de erro. As aprovações, por sua vez, foram de 37% para 36%.

Veja outros dados da pesquisa:

Bolsonaro tem maior reprovação entre moradores do Nordeste (70% o desaprovam), pessoas com renda familiar de até um salário mínimo (68%) e moradores de capitais e de cidades com mais de 500 mil habitantes (65%).

Ele tem maior aprovação entre evangélicos (52% o aprovam), os mais ricos, com renda familiar acima de cinco salários mínimos (51%) e moradores do Sul (47%).

A pesquisa Ipec divulgada nesta segunda mostra Lula na dianteira no primeiro turno, com 47% dos votos, seguido por Bolsonaro, com 31%.

O levantamento ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00073/2022.

47% consideram administração ruim ou péssima

O Ipec perguntou também como os eleitores classificam o governo de Jair Bolsonaro. A administração do presidente é considerada ruim ou péssima por 47% dos brasileiros. Já 30% acreditam que é ótima ou boa. Outros 5% não souberam avaliar.

