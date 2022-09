Entornointeligente.com /

Ipec: 80% dos eleitores dizem estar decididos sobre o voto para presidente O levantamento ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Por g1

19/09/2022 21h33 Atualizado 19/09/2022

1 de 1 Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, candidatos à Presidência da República em 2022 — Foto: Bruno Kelly/Reuters, Albari Rosa/AFP, Andre Penner/AP e Miguel Schincariol/AFP Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, candidatos à Presidência da República em 2022 — Foto: Bruno Kelly/Reuters, Albari Rosa/AFP, Andre Penner/AP e Miguel Schincariol/AFP

Pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira (19), encomendada pela Globo , aponta que 80% dos eleitores brasileiros dizem estar decididos em quem irão votar para presidente neste ano. Os que dizem que ainda podem mudar de voto são 19%.

Em relação à pesquisa passada, de 12 de setembro, o número de pessoas com voto definido permaneceu o mesmo, enquanto os que ainda podem mudar oscilou um ponto para baixo, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O voto definido é maior entre eleitores do ex-presidente Lula ( PT ) (88% dizem que o voto é definitivo) e do presidente Jair Bolsonaro ( PL ) (84% dizem que o voto é definitivo).

Veja outros dados da pesquisa:

Os eleitores de Ciro Gomes ( PDT ), que aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de votos, dizem estar menos decididos: 46% afirmam que a escolha é definitiva, ante 53% que afirmam que ainda podem mudar de ideia.

O mesmo ocorre com os apoiadores de Simone Tebet ( MDB ): 40% dizem que a decisão é final, enquanto 60% responderam que ainda podem mudar de voto.

A pesquisa Ipec divulgada nesta segunda mostra Lula na dianteira no primeiro turno, com 47% dos votos, seguido por Bolsonaro, com 31% .

O levantamento ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00073/2022.

