Ipec: 54% dizem que governo Bolsonaro foi pior que o que esperavam; 32% acham que foi melhor

20/09/2022 15h58 Atualizado 20/09/2022

Dados da pesquisa Ipec (ex-Ibope) mais recente divulgados nesta terça-feira (20), encomendada pela Globo , apontam que mais da metade do eleitorado (54%) acha que o governo de Jair Bolsonaro ( PL ) foi pior que o esperado. Os que consideram que foi melhor que o esperado somam 32%.

Entre as avaliações negativas, 27% dizem que o governo foi pior que o imaginado e outros 27% dizem que foi muito pior que o imaginado. Já nas avaliações positivas, 8% dizem que foi muito melhor e 24% dizem que foi melhor. Outros 12% dizem que não foi nem melhor, nem pior que o esperado.

As análises negativas crescem entre moradores do Nordeste (64% dizem que foi pior que o esperado), pessoas com renda familiar de até um salário mínimo (62%) e eleitores com 35 a 44 anos (59%).

As avaliações positivas, por outro lado, são maiores entre pessoas com renda familiar de mais de cinco salários mínimos (34% acham que foi melhor que o esperado), moradores do Centro-Oeste (36%) e pessoas com ensino superior (36%).

Veja outros dados da pesquisa:

A pesquisa Ipec divulgada nesta segunda (19) mostrou o ex-presidente Lula (PT) na dianteira no primeiro turno, com 47% dos votos, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 31% .

O levantamento ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00073/2022.

