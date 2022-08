Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Isolado em ilha Juiz acusado de assédio Circuito sertanejo Ipec: 34% não votariam em Ibaneis para governador do DF; 25% rejeitam Paulo Octávio Atual governador lidera intenção de votos, mas também tem maior índice de rejeição. Pesquisa foi divulgada pela TV Globo nesta segunda-feira (15). Por g1 DF e TV Globo

15/08/2022 19h42 Atualizado 15/08/2022

1 de 1 Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, em imagem de arquivo — Foto: Raquel Morais/G1 Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, em imagem de arquivo — Foto: Raquel Morais/G1

A pesquisa do instituto Ipec divulgada nesta segunda-feira (15) revela que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha ( MDB ), lidera as intenções de voto, mas tem também a maior rejeição entre os candidatos ao Palácio do Buriti.

A pesquisa ouviu 1,2 mil pessoas entre os dias 12 e 14 de agost o, em Brasília . A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07937_2022.

Ao todo, 34% dos entrevistados afirmam que não votariam de jeito nenhum em Ibaneis. Na sequência aparece o empresário Paulo Octávio, com 25% de rejeição.

Candidatos que não votaria de jeito nenhum

Em %:

Ibaneis Rocha (MDB): 34% Paulo Octávio ( PSD ): 25% Izalci Lucas ( PSDB ): 17% Leila do Vôlei ( PDT ): 12% Rafael Parente ( PSB ): 11% Keka Bagno ( PSOL ): 10% Robson da Silva ( PSTU ): 9% Leandro Grass ( PV ): 8% Teodoro da Cruz ( PCB ): 8% Lucas Salles (DC): 7% Renan Arruda ( PCO ): 7% Poderia votar em todos: 5% Não sabem ou preferem não opinar: 20%

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com