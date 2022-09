Entornointeligente.com /

Ipec: 32% dos eleitores do RJ aprovam governo Cláudio Castro; 23% acham gestão ruim ou péssima Pesquisa ouviu 1.504 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro em 39 cidades fluminenses. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos Por g1 Rio

20/09/2022 19h32 Atualizado 20/09/2022

A mais recente pesquisa do Ipec , divulgada nesta terça-feira (20), revelou que 32% dos eleitores do Rio de Janeiro consideram o governo de Cláudio Castro ( PSC ) ótimo ou bom:

Ótima/boa: 32% (32% no Ipec anterior, dia 6 de setembro) Regular: se manteve 36% (36% na pesquisa anterior) Ruim/Péssima: foi de 23% (22% na pesquisa anterior) Não sabem avaliar: foi de 9% (11% na pesquisa anterior)

O levantamento ouviu 1.504 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro em 39 municípios. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº RJ‐04682/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR‐05082/2022.

1 de 1 Cláudio Castro, candidato à reeleição, dá entrevista ao RJ1 — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Cláudio Castro, candidato à reeleição, dá entrevista ao RJ1 — Foto: Marcos Serra Lima/g1

