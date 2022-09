Entornointeligente.com /

Eleições Rock in Rio Thiago Brennand Piso da enfermagem Iphone sem carregador Ipec: 21% não votariam em Kalil para governador de MG; 18% rejeitam Zema O candidato do Novo lidera a intenção de votos com 47%. Kalil tem 31% na disputa para o governo de Minas. Por g1 Minas — Belo Horizonte

06/09/2022 19h15 Atualizado 06/09/2022

1 de 1 Kalil manteve o índice de rejeição, enquanto o percentual de rejeição à Romeu Zema subiu dentro da margem de erro. — Foto: Reprodução/TV Globo Kalil manteve o índice de rejeição, enquanto o percentual de rejeição à Romeu Zema subiu dentro da margem de erro. — Foto: Reprodução/TV Globo

Pesquisa do Instituto Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta terça-feira (6), encomendada pela TV Globo , revela que o ex-prefeito de Belo Horizonte e candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil ( PSD ), tem a maior rejeição entre os pré-candidatos.

A parcela de 21% dos entrevistados afirma que não votaria de jeito nenhum em Kalil, enquanto o atual governador de Minas Gerais e candidato à reeleição Romeu Zema ( Novo ) tem 18% de rejeição. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa ouviu 1.504 pessoas nos dias 3 a 5 de setembro em 81 cidades mineiras. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG‐02838/2022.

Candidatos que não votaria de jeito nenhum

Em %:

Alexandre Kalil (PSD) 21% Romeu Zema (Novo): 18% Carlos Viana ( PL ): 10% Cabo Tristão ( PMB ): 9% Vanessa Portugal ( PSTU ): 7% Marcus Pestana ( PSDB ): 6% Renata Regina ( PCB ): 6% Indira Xavier ( Unidade Popular ): 5% Lorene Figueiredo ( PSOL ): 4% Lourdes Francisco ( PCO ): 4% Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 14% Não souberam: 28%

