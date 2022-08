IPD brindó homenaje a selección peruana de surf, subcampeona panamericana

Entornointeligente.com /

La selección peruana, que tiene el apoyo del IPD en cuanto a las subvenciones económicas a las Federaciones Deportivas Nacionales, logró cinco medallas en los Pasa Games. Oro: Itzel Delgado (SUP Race varones); plata: Vania Torres (SUP Surf damas); bronce: Tamil Martino (SUP Surf varones), Camila Kaspar (longboard damas), Lucca Mesinas (open). Es importante destacar que los surfistas nacionales que pertenecen al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD que entrega subvenciones económicas directas a través de la Dirección Nacional de Deporte y Afiliados (DINADAF) son: Piccolo Clemente, María Fernanda Reyes, Lucca Garrido, Itzel Delgado, Giannisa Vecco, Vania torres, Tamil Martino, Daniella Rosas, Lucca Mesinas, Melanie Giunta, Miguel Tudela y Sol Aguirre. El IPD a través de la Dirección Nacional de Deportes Afiliados (DINADAF), que lidera Silvia Pérez, comunicó que mejorará el procedimiento de evaluación e ingreso de los deportistas para que reciban subvención económica directa a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD). Este mejoramiento se realizará en la brevedad para beneficio de nuestros atletas de alta competencia. Entre las primeras acciones, Itzel Delgado subirá el nivel del PAD y Camila Kaspar ingresa al PAD. «Ustedes llevan los colores del Perú en el pecho y sortean no solo las olas en una competencia sino también dificultades que se presentan en el camino. Sabemos de su esfuerzo, dedicación y entrega y eso nos hace sentir orgullosos. A través de la DINADAF, el IPD seguirá apoyándolos a pesar que seguimos en un estado de emergencia por la pandemia» , dijo presidente del IPD, Máximo Pérez, quien estuvo acompañado de Silvia Pérez, directora de DINADAF y los asesores de presidencia Elena Mantilla y Daniel León. «Agradezco el apoyo del IPD para los deportistas. Es nuestro principal aliado para entrenar y competir. También pido que la empresa privada destine un apoyo a los deportistas, porque si los peruanos nos unimos, el Estado y lo privado, podemos sumar esfuerzos para lograr objetivos que lleven al Perú a lo más alto», sostuvo Itzel Delgado. Camila Kaspar, presea de bronce en los mencionados Juegos indicó: «me siento muy emocionada por haber ganado una medalla para el Perú. Los deportistas necesitamos apoyo y creo que el IPD está apoyando a los deportistas y en mi caso estar en el PAD sería muy importante». (FIN) NDP/JSO Publicado: 18/8/2022

