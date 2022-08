IPCA-15: indicador registra deflação de 0,73%, puxada pela gasolina

Entornointeligente.com /

24/08/2022 09h01 Atualizado 24/08/2022

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) – considerado a prévia da inflação oficial do país – teve queda de 0,73% em agosto, após alta de 0,13% registrada em julho , segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) nesta quarta-feira (24). Trata-se da menor taxa da série histórica, iniciada em novembro de 1991. O resultado veio pela queda nos preços dos combustíveis, em particular da gasolina e do etanol, e da energia elétrica .

Apesar da queda recorde, os preços de Alimentação e bebidas e Saúde e cuidados pessoais continuaram subindo.

Em 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 9,60%, abaixo dos 11,39% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores e a menor taxa desde agosto de 2021 (9,30%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 5,02%. Em agosto de 2021, a taxa havia sido de 0,89%.

Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE para o cálculo da prévia da inflação, seis tiveram variação positiva. O resultado de agosto foi influenciado principalmente pela queda no grupo dos Transportes, que contribuiu com -1,15 ponto percentual no índice do mês. Além disso, também houve recuo nos preços dos grupos Habitação e Comunicação.

Já a maior variação e o maior impacto vieram de Alimentação e bebidas (contribuição com 0,24 ponto percentual). Destacam-se, ainda, os grupos Saúde e Cuidados Pessoais e Despesas pessoais, que contribuíram igualmente com 0,18 ponto percentual no índice.

Veja a prévia da inflação de agosto para cada um dos grupos pesquisados:

Alimentação e bebidas: 1,12% Habitação: -0,37% Artigos de residência: 0,08% Vestuário: 0,76% Transportes: -5,24% Saúde e cuidados pessoais: 0,81% Despesas pessoais: 0,81% Educação: 0,61% Comunicação: -0,30%

Combustíveis foram maior contribuição para deflação

A deflação no grupo dos Transportes deve-se, principalmente, à queda no preço dos combustíveis (-15,33%). Segundo o IBGE, a gasolina caiu 16,80% e deu a maior contribuição negativa ao índice do mês (-1,07 ponto percentual).

Também foram registradas quedas no etanol (-10,78%), gás veicular (-5,40%) e óleo diesel (-0,56%). O subitem passagem aérea (-12,22%) também recuou, após subir quatro meses consecutivos.

Já os veículos próprios (0,83%) continuaram subindo: motocicleta (0,61%), automóvel novo (0,30%) e automóvel usado (0,17%).

No grupo Habitação, a queda está relacionada ao recuo nos preços da energia elétrica residencial (-3,29%). Isso se deve à redução da alíquota de ICMS cobrada sobre os serviços de energia elétrica e às revisões tarifárias extraordinárias de diversas distribuidoras.

Em Comunicação, o destaque ficou com os planos de telefonia fixa e de telefonia móvel, cujos preços caíram 2,29% e 1,04%, respectivamente. Já os aparelhos telefônicos registraram alta de 0,57%, após queda de 0,52% em julho.

Leite é o 'vilão' de agosto

O resultado do grupo Alimentação e bebidas (1,12%) foi influenciado principalmente pelo aumento nos preços do leite longa vida (14,21%), maior impacto individual positivo no índice do mês (0,14 ponto percentual). No ano, a variação acumulada do produto chega a 79,79%.

Outros destaques no grupo foram as frutas (2,99%), o queijo (4,18%) e o frango em pedaços (3,08%). Com isso, a alimentação no domicílio variou 1,24% em agosto.

A alimentação fora do domicílio teve alta de 0,80% em agosto, desacelerando em relação ao mês anterior (1,27%). Tanto o lanche (0,97%) quanto a refeição (0,72%) tiveram variações inferiores às de julho (2,18% e 0,92%, respectivamente).

Planos de saúde puxam alta em saúde

A alta registrada em Saúde e cuidados pessoais foi influenciada pelos planos de saúde (1,22%), correspondente à fração mensal do reajuste de 15,50% autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 26 de maio para os planos novos. Já os itens de higiene pessoal aceleraram de 0,67% em julho para 1,03% em agosto.

Já empregado doméstico (0,80%) e cigarro (3,32%) puxaram a alta de Despesas pessoais.

Todas as áreas pesquisadas registram deflação

Todas as 11 áreas pesquisadas no IPCA-15 tiveram variações negativas em agosto. A menor variação ocorreu em Belo Horizonte (-1,58%), especialmente por conta da gasolina (-20,50%) e da energia elétrica (-13,11%). A maior variação, por sua vez, foi em São Paulo (-0,11%), cujo resultado foi influenciado pelas altas de 11,31% no leite longa vida e de 2,96% na energia elétrica.

Veja a variação do IPCA-15 nas cidades pesquisadas e os pesos regionais:

Belo Horizonte: -1,58% / 10,04% Recife: -1,44% / 4,71% Fortaleza: -1,31% / 3,88% Curitiba: -1,23% / 8,09% Goiânia: -1,12% / 4,96% Brasília: -1,09% / 4,84% Porto Alegre: -1,01% / 8,61% Belém: -0,91% / 4,46% Salvador: -0,82% / 7,19% Rio de Janeiro: -0,26% / 9,77% São Paulo: -0,11% / 33,45%

Metodologia

O IPCA-15 difere do IPCA, a inflação oficial do país, somente no período de coleta e na abrangência geográfica. Para o cálculo do índice de agosto, os preços foram coletados entre 14 de julho e 12 de agosto e comparados aos vigentes entre 14 de junho e 13 de julho.

O IPCA-15 refere-se a famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.

Presidente do BC espera 'dois ou três meses de deflação'

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou na terça-feira (23) que espera «dois ou três meses de deflação» no Brasil , ou seja, de queda dos preços, por conta de medidas aprovadas pelo Congresso Nacional.

Em julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, teve queda de 0,68% em julho , após ter registrado alta 0,67% em junho. Com isso, o país registrou a primeira deflação depois de 25 meses seguidos de alta de preços.

De acordo com Campos Neto, deverá haver nova queda de preços em agosto e essa tendência poderá até mesmo ser registrada em setembro – completando, assim, três meses de tombo da inflação oficial.

