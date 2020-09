iOS 14: ¿cómo personalizar los íconos de la pantalla de inicio de tu iPhone? [VIDEO]

Entornointeligente.com /

Con el lanzamiento de iOS 14 , llegó una amplia variedad de opciones de personalización al iPhone . Los usuarios de Apple finalmente tienen la posibilidad de cambiar la apariencia de los íconos, modificar el diseño de los widgets, darles nombres diferentes, ajustar el tamaño y hasta variar los colores.

Para empezar a darle tu toque personal a la interfaz de tu teléfono y conseguir una apariencia exclusiva, será necesario recurrir a la ayuda de dos aplicaciones gratuitas: Widgetsmith y Shortcuts . Ambas herramientas te permitirán crear una infinidad de temáticas para el iPhone .

PUEDES VER: Personaliza tu Android al puro estilo de iOS 14 con esta aplicación [VIDEO] ¿Cómo cambiar el diseño de los íconos en iOS 14? Para personalizar los íconos de las aplicaciones que tienes instaladas en tu iPhone , el primer paso es descargar Shortcuts de Apple. Una vez lo tengas instalado, pulsa en el botón (+) ubicado en la esquina superior derecha para empezar a crear.

Aplicación Shortcuts de Apple. | Foto: 9to5Mac

A continuación, selecciona Agregar acción < Scripting < Abrir aplicación < Elegir y escoge la aplicación que deseas personalizar. Luego, pulsa en el ícono de tres puntos (···), asígnale un nombre al acceso directo y toca la opción Agregar a la pantalla de inicio.

Sigue la ruta Agregar acción < Scripting < Abrir aplicación < Elegir. | Foto: 9to5Mac / YouTube

Desde esta ventana podrás cambiar la apariencia de la aplicación . Solo debes presionar sobre la imagen que se muestra dentro de la sección ‘Nombre e ícono de la pantalla de inicio’ y elegir cualquier diseño que tengas en tu teléfono. Finalmente, pulsa en Agregar y se añadirá al home.

Cómo cambiar el nombre y el ícono de la aplicación. | Foto: 9to5Mac / YouTube

PUEDES VER: iOS 14: ¿por qué aparecen nuevos puntos verde y naranja en el iPhone? ¿Cómo agregar widgets personalizados en iOS 14? Para empezar, descarga la aplicación Widgetsmith en tu iPhone . Después, elige el tamaño del widget que quieras crear: pequeño, mediano o grande, y pulsa sobre él para personalizar su aspecto. Puedes cambiar la fuente y los colores.

Una vez hayas guardado el widget , dirígete al escritorio y mantén presionada la pantalla para acceder al menú de opciones. Selecciona el botón (+) que se encuentra en la parte superior izquierda para agregar tu creación.

PUEDES VER: iOS 14 es oficial: conoce sus principales novedades y cómo instalarlo en tu iPhone [VIDEO] Ejemplos de personalización en iOS 14 Current iOS 14 home screen setup. pic.twitter.com/gtFjRnMkq7

— Traf (@traf) September 20, 2020 I don’t post but I’m so genuinely proud of my phone layout that I have to post it. I love the iOS 14 update🥰 Drew all the icons by myself!! pic.twitter.com/AzLzXZFsTS

— BTS ARMY (@sin__d6) September 19, 2020 I made a minimalistic set of 65 custom iOS 14 app Icons.

You can buy them on @Gumroad https://t.co/gi2ffsS558 pic.twitter.com/MT6gOKC81Q

— WOLVESANDPIZZA (@WOLVESANDPIZZA) September 27, 2020 made mine look like a ps2 memory card screen✍️ #ios14homescreen pic.twitter.com/ZYiZ9LQtTW

— jenni (@wholelottajenni) September 21, 2020 I’ll put the app icons i used in a thread here (bc i kno a lot of people are customizing w/ ios 14 now). You can use if you want :0 pic.twitter.com/KvXmhb40Ud

— ˖◛⁺ rinka ⑅♡ (@rinrin__rinka) September 19, 2020 Icons on iOS 14 without jailbreak 🙂 pic.twitter.com/A0HbtFDeKa

— செல்வா (@cricgenie) September 26, 2020 Used the ios 6 icons for my homescreen #ios14homescreen pic.twitter.com/6Q6MpCMrUn

— Alvarez🦜 (@alvarezbenjaro) September 19, 2020 iOS 14, últimas noticias: Usuarios personalizan sus iPhone con íconos de Windows 95 gracias a iOS 14 Los iPhone con iOS 13.7 ya pueden advertir si tuvimos contacto con alguien con COVID-19 iPhone: conoce la lista completa de los teléfonos de Apple que se pueden actualizar a iOS 14 Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com